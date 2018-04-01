3萬薪竟遭扣8000元「回捐」　社工淪慘業

2018年04月01日 16:44 中時 楊騰凱 、 黃世麒

社工團體成員演出行動劇，戴上台南市代理市長李孟諺（右）面具，領取「慷慨勒捐獎」，諷刺南市六都回捐比例最高的直轄市。（黃世麒攝）

明（2日）是台灣社工日，社工職業工會特地在今日公開「低工資」、「高工時」、「高回捐」的問題縣市，盼社會重視社工困境，六都中高雄市的低薪超時問題最嚴重，薪資回捐最嚴重者則是台南市，社工最高得要從薪資倒扣8000元，捐給自己的服務機構。

台北市社工職業工會指出，扣除薪資較高的公職社工後，社會人員平均薪資為3萬2698元，實際平均工時為9小時40分鐘，許多社工人員會工作8小時時被迫打卡下班，接著又把工作帶回家中做，此外，社工人員還面臨「回捐」問題，每月所領取的薪資，又被扣除部分捐給自己服務的機構，使實領薪資進一步下降，在雲林縣，高達25％的社工人員都面臨回捐問題，是六都以外最嚴重縣市。

記者會中，工會成員扮演起高雄市長陳菊、台南市代理市長李孟諺等人，先由「陳菊」出場接下工時最長的「無敵鐵金『肝』獎」及工資最低的「功德無『亮』獎」，接著「李孟諺」又接下回捐比例最高的「慷慨『勒』捐獎」，現場各地社工工會代表則給予滿場的噓聲。

台北市社會工作人員職業工會理事長沈耀逸指出，此次高雄市在低工資、高工時問題都排第一，當地社工人員每日工時將近10小時，月薪則在3萬1000元左右，透過此次記者會，希望地方政府及中央可以在社工的工時、薪資及回捐問題上有所改進，否則社工勞動條件不佳，面對個案的服務狀態也不穩定，陪伴品質下降，對社會第一線並非好事。

台南市社會工作人員職業工會籌備小組成員劉金鎮表示，各地社工平均要從薪資回捐1000元到5000元給社福機構，台南市甚至還有每月回捐8000元的誇張案例，社工薪水約3萬3000元，捐完後月收入只剩下2萬4到2萬6，雇主是在社工新進時稱其專業不足當理由，回捐就當作代為訓練的費用，社工們只能無奈忍受這樣的狀況。

(中時)