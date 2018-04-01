魚目混珠？萬華查獲遊藝場娛樂台掩護賭博電玩

2018年04月01日 16:36 中時 謝明俊

萬華警分局在轄內廣州街一家電子遊藝場查獲賭博性電玩。〔警方提供〕

警方扣獲滿天星等變異體IC板。〔警方提供〕

警方查出該電子遊藝場利用合法娛樂台掩護加裝賭博IC板。〔警方提供〕

北市警萬華分局日前獲報，位在廣州街一家領有遊樂園執照的電子遊藝場，涉嫌利用娛樂電玩機台加裝俗稱變異體的賭博性IC板，警方經多日派員暗訪，確定店方涉及提供客人賭博玩樂，30日深夜持搜索票進入查緝，當場查獲4名賭客正在賭玩賭博電玩，查扣30部機台，並將負責人及員工共7人逮捕依法送辦。

萬華分局是在日前接獲檢舉指稱，位在廣州街的一家電子遊藝場涉嫌賭博，分局長張素菱即指示行政組及督察組組成專案查辦。警方發現這家遊藝場領有遊樂場執照，竟以娛樂電玩機檯加裝俗稱變異體的賭博性IC板，以合法掩護非法，供賭客賭玩賭博性電玩。警方暗中完成蒐證後，向台北地院申請搜索票獲准。

警方並發現，該家電子遊樂場除雇用多名員工監控出入人員外，只要發現有警方要入內臨檢查察時，立即以控制器切換畫面開關變成一般遊戲機檯猜蛇畫面，藉以規避警方查緝。

3月30日深夜23時，警方派員前往店外埋伏，發現店內有賭客出入，突襲進入查緝，當場發現店家以切換畫面，提供1比1方式開分，供賭客賭玩滿天星、「HUGA」等賭博性電玩，警方當場查扣滿天星27台、「HUGA」3台，賭資新台幣4萬零3百元整、控制切換開關等證物，將現場負責人及員工共7人，以及4名賭客一併逮捕帶回偵詢後，依賭博罪嫌及違反電子遊戲管理條例移送台北地檢署偵辦。

(中時)