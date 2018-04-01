布農射耳祭多鳴兩槍 原來是紀念他們

年花蓮卓溪射耳祭共鳴25聲獵槍，為傳統射耳祭儀拉開序幕。（許家寧翻攝）

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未成年的布農男童還不能碰槍，由父執輩指導射箭技巧。（許家寧翻攝）
族人鳴槍紀念23名犧牲族人，並感念林淵源、陳宗正為振興布農文化的貢獻。（許家寧攝）

砰！砰！砰！連續25聲獵槍響，宣告花蓮卓溪鄉布農族射耳祭周末正式登場，相較往年鳴23槍紀念大分事件死在日人槍口下的23名族人，今年再鳴2槍緬懷致力於協助黑熊研究與重建舊社地景的已故獵人林淵源及陳宗正，展現布農不忘本與感恩精神。

花蓮縣卓溪鄉公所31日舉辦射耳祭活動，活動開幕式由耆老向祖先祈福，帶領數百名村民並肩牽手以低沉、深遠的歌聲演唱布農族八部合音，為活動做了震撼而高亢的開場，接著25把獵槍對天齊鳴，悼念當年捍衛家園犧牲日人之手的23位先祖。

令人好奇的是，今年相較往年的23聲鳴槍多了2槍，原來第24槍是緬懷已故的部落「國寶獵人」林淵源，擔任玉山國家公園巡山員長達25年的他，除了守護祖先傳統領域，也協助學者進行古道、傳統建築研究，尤其對台灣黑熊的野外調查貢獻良多。

卓溪鄉長呂必賢說，另外一槍是「遙祭」協助花蓮文化局在拉庫拉庫溪流域進行布農族舊社溯源與重塑計畫的陳宗正先生，佳心舊社遺址從調查到挑選石材、砌石、疊石至重新搭建石板屋，就在重現「大分事件」時百年地景前，陳宗正卻因身體不適而離世。

呂必賢表示，4月期間的射耳祭是卓溪布農族年度最盛大祭典，鄉內各部落舉行傳統祭典前，獵人必須先上山打獵將獵物的耳朵割下掛在祭場上，讓全村男孩輪流以弓箭練習，由父執輩一旁指點，藉此傳承狩獵技巧，也讓民眾了解布農的狩獵文化。

(中時)

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