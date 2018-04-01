客船乘客名冊系統今上線 修法通過後最重可處6萬元

航港局「客船乘客名冊管理系統」今上線，呼籲船舶業者及乘客提供乘客資料。（航港局提供）

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國人乘船觀光旅遊日漸盛行，需更加重視乘船安全，為掌握客船乘客動態資訊，航港局耗時一年建置完成「客船乘客名冊管理系統」，今天正式上線，希望能實質提升乘船安全。航港局已著手修訂船舶法，規定客船應備乘客名冊，法案通過後，違反規定者，處新台幣6千元以上6萬元以下罰款。

航港局表示，為持續提升客船乘客安全，2016年底規劃建置「客船乘客名冊管理系統」，於去年底完成，經過測試，今天正式上線，透過此系統可以確實掌握乘客動態，防止超載或其他違規事項，呼籲乘客及載客船舶業者，積極配合提供及落實登載乘客資料，並即時上傳系統，以掌握乘客資訊。

航港局船舶組科長戴重宏說，此管理系統是針對客船，要求船公司在系統上登錄乘客資料，若是散客，也希望船公司在售票時，請民眾提供姓名、身分證字號等，在搜救、保險作業上更快速；不過渡輪不需要登錄乘客資料，因為距離、航程都很短，較不會有安全上的疑慮。

航港局指出，為完備客船提供乘客名冊法源依據，已著手修訂船舶法，規定客船應備乘客名冊，違反規定者，可處新台幣6千元以上6萬元以下罰款，並得命其限期改善，目前船舶法修正草案正由立法院審議中。除要求業者應及早規劃售票及登船流程外，並呼籲民眾搭船時能配合提供資料，以強化自身安全保障。

(中時)

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