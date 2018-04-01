第7屆鯉魚潭觀音文化藝術節登場 400組親子報名寫生 場面熱絡

2018年04月01日 16:37 中時 楊樹煌

▲觀音文化藝術節寫生比賽在鯉魚潭舉行，南投縣長林明溱（前排右3）除到場致意，並主持獻花祈福儀式，祝賀觀音誕辰。（楊樹煌攝）

▲第7屆鯉魚潭觀音文化藝術節隆重登場，有400組民眾親子報名，並在鯉魚潭畔寫生作畫情形。（楊樹煌攝）

2018觀音文化藝術節－好山好水好空氣寫生比賽，今1日在埔里鎮鯉魚潭畔熱鬧登場，南投縣長林明溱除出席致意，並主持獻花祈福儀式，祝賀觀音誕辰；寫生比賽共有400組親子報名，有逾千位家長陪同，並有絡繹不絕的遊客，讓風光明媚的鯉魚潭，更洋溢著熱鬧氣氛。

林縣長表示，鯉魚潭是大埔里地區重要觀光休憩景點，更被觀光局核定為全國第1個縣級風景區，美麗的湖光山色及宜人的景色，宛如世外桃源，已成大埔里地區最重要觀光據點。

7年來，BOT經營的富泉國際開發公司持續辦理觀音文化藝術節活動，以寫生比賽，紮根環保觀念，進而帶動埔里整體生活環境提升，值得肯定，林縣長並指出，未來縣府將加強虎頭山和鯉魚潭的連結與建設，打造環狀觀光遊憩景線，帶動大埔里的觀光發展。

富泉國際開發公司董事長林憲雄表示，該公司在每年三、四月都會以嘉年華模式，舉辦觀音文化藝術節活動，結合潭邊的美與文化，建構「文化‧創意‧藝術‧美景‧環境保護」，拉近民眾與藝術、美景的距離，規模1年比1年盛大，已成為鯉魚潭風景區特色文化活動。

今年特與水沙連社區醫療群及埔里獅子會，共同舉辦好山好水好空氣親子寫生比賽，透過孩子們的天馬行空想像及創意，畫出好山好水好空氣的鯉魚潭。

今天的系列活動，除親子寫生、有獎徵答，並有埔里獅子會帶領著民眾，在環湖步道沿途撿拾垃圾，一同淨潭，用行動展現愛護環境的決心；另為重視空汙問題，富泉公司也與PM2.5空汙減量自救會合作，在鯉魚潭畔架設PM2.5微型感測器，透過在地空氣品質即時地圖網站，提供民眾第一手的環境品質資訊。

(中時)