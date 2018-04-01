大林鎮團委會舉辦淨山健行活動 活化廢棄校區

2018年04月01日 17:01 中時 翁聖勳

參與民眾沿途健行邊撿拾垃圾（翁聖勳攝）

大林團委會健行活動結束贈送現場小朋友兒童節禮物（翁聖勳攝）

大林鎮團委會會長簡志偉（左）舉辦健行淨山活動，號召民眾一同愛護自己家園。（翁聖勳攝）

大林鎮團委會與嘉義縣龍岩文化發展協會1日上午9點，舉辦「認識龍岩，淨山健行」活動，由中坑里芎蕉山龍岩國小經由芎蕉山龍德宮返回龍岩國小，全長1.8公里，吸引百餘名民眾扶老攜幼參加。活動由龍岩國小創校校長，高齡84歲江瑞潤擔任活動總領隊，嘉義救國團主任委員黃國芳，也親自蒞臨活動現場，為參加民眾加油打氣。大林鎮團委會還特地準備兒童節禮物，分送給今天有走完全程的小朋友。

江瑞潤表示，龍岩國小民國51年由三和國小中坑分校，升格龍岩國小開始獨立招生，自己更擔任創校校長，草創之初，不僅山路蜿蜒，甚至連橋梁都尚未興建，交通相當不方便，卻在民國96年廢校，自己相當不捨。

嘉義縣龍岩文化發展協會理事長簡富賢表示，龍岩國小廢校今年已是第10年，協會長期欠缺經費，校舍又經常遭不肖人士惡意破壞，幾次申請閒置校舍活化再利用無果，日前召開會員大會，訴求「慢城總部在龍岩，工業園區後花園」計畫，希望龍岩國小能活化再利用。

大林鎮團委會會長簡志偉說，辦理淨山健行活動，除了宣導「清淨家園」概念外，也希望讓更多大林鄉親認識龍岩國小，自己接下龍岩文化發展協會總幹事職務，未來將努力活化這片土地，打造成為工業區的後花園。

(中時)