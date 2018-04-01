嘉縣中小學第1座室內溫水游泳池正式啟用　取名「水牛厝」

縣長張花冠（前排右六）等人為「水牛厝」游泳池落成剪綵。（翁聖勳攝）

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翁聖勳
「水牛厝」游泳池為溫水游泳池，有6條25米長水道。（翁聖勳攝）

嘉義縣中小學第1座室內溫水游泳池，座落於嘉義縣太保市南新國小，嘉義縣長張花冠、副縣長吳芳銘等各界貴賓蒞臨剪綵，泳池落成取名為「水牛厝」游泳池，將有效降低學童搭車學泳問題，該場館未來也將發展成該地區親水運動中心，作為游泳教學、國民運動的最佳場所。

南新國小鄰近嘉義市及嘉太工業區，全校共40班，學生人數約1000人，以往學童學習游泳課程需搭車往返鹿草等地，車程近1小時，經縣府及地方人士爭取，獲得教育部體育署及縣府補助經費5仟萬元，另撥款千餘萬徵收2百餘坪土地，才促成水牛厝溫水游泳池的新建工程。

張花冠表示，未來水牛厝溫水游泳池將委外經營，由專業的廠商進行營運管理，也希望這座游泳池未來成為社區親水運動中心，讓在地的大小朋友、老人家都可以利用這座游泳池的設施，培養健康的身體。

游泳池設計不僅參考地方人士意見，更以當地舊名取名「水牛厝」，希望藉此緬懷先民們勤奮努力的打拚精神，也期待學子們使用游泳池時，能效法水牛腳踏實地、勤懇樸實的精神。

泳池外型參酌「小巨蛋」造型設計，內部具備6條25公尺長的水道、更衣間及淋浴間，是嘉義縣中小學第一座室內溫水游泳池。

(中時)

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