雪見遊客中心打造台灣首座AR擴增實境遊客中心

2018年04月01日 17:05 中時 李佳玲

雪見遊客中心新館1日啟用，在各界貴賓與部落族人及遊客的見證下，以全新面貌和大家相見。（李佳玲翻攝）

雪霸國家公園雪見遊客中心日前重新改造，擴增AR實境與山羌3D彩繪，供遊客欣賞拍照。（李佳玲翻攝）

邁入第11年的雪霸國家公園雪見遊客中心，4月1日重新開館迎客，打造台灣首座結合3D彩繪及AR擴增實境手法的遊客中心，融入泰雅族特色、生態與人文教育重點，創造身歷其境的場景，讓遊客中心的服務機能與展示情境結合，提供給顧客更具趣味的新體驗。

雪霸管理處副處長鄭瑞昌表示，雪見遊客中心新館打破傳統服務的功能，運用情境模擬設計，將服務櫃台、資訊提供等功能，與特色造形、生態及人文解說、3D彩繪、AR擴增實境等結合在一個空間，提供趣味、前衛的展現手法。

將戶外廣場的設計中融入原住民元素，廣場中央圓圈為泰雅祖靈之眼的圖騰，代表祖靈的國度，以祖靈之眼為中心出發向外延伸，螺旋形狀代表人生的歷程，引導進入遊客中心展館內。

走入新館內，映入眼簾的是3D森林，裡面有栩栩如生的野生動物；也能透過AR實境與山羌合影，讓與山羌相遇不再是一種奢侈。此外，雪見中心有全國第一座大型的蝙蝠屋，紀錄到台灣管鼻蝠、姬管鼻蝠及台灣長耳蝠等，豐富的蝙蝠生態也是亮點之一。

雪管處表示，環境教育是國家公園的重要使命之一，過去以提供資訊為主，互動有限，藉由雪見遊客中心更新軟硬體，加入科技新元素、架設多元平台，把人與環境、國家公園、遊客和原住民緊密連結。

(中時)