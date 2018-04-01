雪見遊客中心打造台灣首座AR擴增實境遊客中心

雪見遊客中心新館1日開館，邀請各界貴賓與部落族人共同參與。(李佳玲翻攝)

友善列印
中時
雪見遊客中心新館1日啟用，在各界貴賓與部落族人及遊客的見證下，以全新面貌和大家相見。（李佳玲翻攝）
雪霸國家公園雪見遊客中心日前重新改造，擴增AR實境與山羌3D彩繪，供遊客欣賞拍照。（李佳玲翻攝）

邁入第11年的雪霸國家公園雪見遊客中心，4月1日重新開館迎客，打造台灣首座結合3D彩繪及AR擴增實境手法的遊客中心，融入泰雅族特色、生態與人文教育重點，創造身歷其境的場景，讓遊客中心的服務機能與展示情境結合，提供給顧客更具趣味的新體驗。

雪霸管理處副處長鄭瑞昌表示，雪見遊客中心新館打破傳統服務的功能，運用情境模擬設計，將服務櫃台、資訊提供等功能，與特色造形、生態及人文解說、3D彩繪、AR擴增實境等結合在一個空間，提供趣味、前衛的展現手法。

將戶外廣場的設計中融入原住民元素，廣場中央圓圈為泰雅祖靈之眼的圖騰，代表祖靈的國度，以祖靈之眼為中心出發向外延伸，螺旋形狀代表人生的歷程，引導進入遊客中心展館內。

走入新館內，映入眼簾的是3D森林，裡面有栩栩如生的野生動物；也能透過AR實境與山羌合影，讓與山羌相遇不再是一種奢侈。此外，雪見中心有全國第一座大型的蝙蝠屋，紀錄到台灣管鼻蝠、姬管鼻蝠及台灣長耳蝠等，豐富的蝙蝠生態也是亮點之一。

雪管處表示，環境教育是國家公園的重要使命之一，過去以提供資訊為主，互動有限，藉由雪見遊客中心更新軟硬體，加入科技新元素、架設多元平台，把人與環境、國家公園、遊客和原住民緊密連結。

(中時)

嘉縣中小學第1座室內溫水游泳池… 台畜草七號狼尾草　酪農新選擇

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。