台畜草七號狼尾草　酪農新選擇

2018年04月01日 17:06 中時 莊曜聰

農委會畜產試驗所近年推出的「狼尾草台畜草七號」與現行常用的二號、三號相比，在產量、品質及抗倒伏及利於機械採收的特性，都值得推廣，提供酪農參考。（莊曜聰攝）

因應畜牧業發展及市場需求，農委會畜產試驗所在2016年推出新的牧草品種「狼尾草台畜草七號」，經過1年多時間栽培，並將該品種推廣到技轉戶試種，獲得不錯成果，選在七股台灣鹿種鹿場辦理示範觀摩，提供酪農新選擇，現場還介紹環保的333飼糧，可減少12％的甲烷排放量，降低飼育時的汙染。

畜試所指出，目前最普遍的品種是狼尾草台畜草二號，產量最豐富，但因為植株較高，容易受到強風豪雨影響造成倒伏減產，另一種三號草雖產量較少，卻因為葉片多及植菁軟嫩，對牛羊的適口性高，卻容易造成機械噴管阻塞，不利採收。

經酪農反應後，畜試所釋出珍藏30年品種，並進行相關試種栽培，最後命名為「狼尾草台畜草七號」，植株高矮度適中，與三號相比，年平均鮮草和乾草產量增加10%，青貯品質相同，蛋白質含量相近，夏季時草酸鹽含量也較低，更利於機械採收，值得推廣，台灣鹿種鹿場場長林昆鋒說，試用期間鹿的採食量增加，鹿隻健康狀況良好，相對降低飼養成本。

畜試所同時也向酪農推廣333環保飼糧，有助於降低牛隻的甲烷排放量，根據研究指出，牛隻每天會放出近550公升的屁，其中的甲烷會造成溫室效應，這一款畜試所調配的飼料，將可將排放量降至每天484公升左右。

(中時)