男「英雄救美」找友假搶劫 涉誣告罪判刑六月

2018年04月01日 17:21 中時 陳志賢

25歲金姓男子為挽回巫姓前女友，找來2名友人演出「英雄救美」戲碼，假扮搶匪劫財，他再出來英勇保護巫女，不料巫女報警，警方逮捕2友人查出是假搶劫，但金男仍向檢警誣指2友是真搶劫；高院依誣告罪判處金有期徒刑6月，全案可上訴。

判決指出，金2016年5月17日凌晨找何姓友人幫忙配合演出假搶劫，讓他英雄救美，事後酬謝每人3000元，獲何與黃姓友人胞弟同意後，金約巫女當晚見面。

金與何、黃2人碰面告知假搶劫計畫，開車載2人至選定地點勘察及預演，並提供2把菜刀、木棍，因巫有事，改約18日凌晨見面，金聯絡2人延後進行，並一起聚餐，餐後再2度勘察，並將菜刀磨鈍，以免誤傷。

18日凌晨，金將車駛至上開選定地點停車，並與巫在車上聊天。何男2人戴安全帽及口罩，先騎車經過金男停車處，暗示金已準備好了。

2人見金向丟2次煙蒂作暗號後，分持菜刀、木棍佯裝歹徒行搶，作勢毆打巫女，金上前環抱保護巫，何男2人亦配合演戲毆打金背部，搶走金皮夾、手機後逃離現場。

巫要求金至鄰近派出所報警，金帶警員至現場勘察，何男2人因久候不到金聯絡，決定先行離去，但騎車至派出所前等候紅燈時，被巫女發現，警方逮捕2人。

金見2人被逮，明知2人是配合他假搶劫，竟誣告2人搶劫，並在檢察官調查時作偽證，最後檢察官認定2人罪嫌不足，予不起訴處分確定，依誣告罪起訴金男，一審判金徒刑6月。

金上訴高院，仍是矢口否認，高院認為，金男耗費國家訴訟資源，亦讓何男2人無端遭受訟累，行為應予非難，金上訴沒有理由，駁回金上訴，維持一審判決，仍判處金徒刑6月，全案可上訴。

(中時)