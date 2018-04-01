世界氣球冠軍搬到新天地展出 兒童節連假免費開放參觀

2018年04月01日 17:12 工商 曾麗芳

台灣氣球團隊成功打敗52個國家強手，以虎王造型以及鬼武士造型奪下大型、中型雕塑雙料冠軍！（圖／曾麗芳）

新天地4月推出一系列餐飲促銷活動，民眾在欣賞冠軍創作的同時，也能利用長假享受美食。（圖／曾麗芳）

今年3月初，氣球界最大盛事WBC（World Balloon Convention）登場，台灣團隊成功打敗52個國家強手，以虎王造型以及鬼武士造型奪下大型、中型雕塑雙料冠軍！新天地餐飲集團第一時間力邀冠軍團隊返台、將冠軍創作完整重現於館內，4月兒童、清明節連假期間，免費提供國人參觀；新天地也趁勢推出一系列促銷活動，民眾在欣賞冠軍創作的同時，也能利用長假享受美食。

新天地餐飲集團協理陳武東指出，台灣代表隊今年在比賽中拿下歷年來最好成績，獲得大型以及中型雕塑雙料冠軍！新天地在第一時間得知消息後，決定於4月兒童、清明連假期間，完整重現冠軍作品。

有「台灣氣球教父」美名的何坤龍表示，本屆賽事幾可說是國家代表隊規模，團隊成員高文祥、李國溢、黃品喻、陳顗晴分別來自台灣各地的氣球業者。

他說，在接獲新天地邀約後，為求完美呈現，加上新天地無償提供的場地環境，原班人馬親自操刀設計、以接近國際賽規格的12小時內，完成了包含冠軍作品在內的鬼面武士與整體空間佈置，不僅展現冠軍團隊的深厚藝術功力，也希望將台灣氣球藝術提升到全新的格局與創意實力。

新天地表示，本次展覽自即日起一連展出10天，開放免費參觀；新天地4月一整個月也祭出四大優惠，包括孩童優惠加碼開放「12歲以下免費招待自助餐」，還可獲得一張免費波士頓龍蝦泡飯兌換券；4/5-4/8連假期間，參觀冠軍氣球作品同時在館內用餐的民眾，額外提供一份兒童主餐；壽星只要與朋友攜伴3人，即可享有壽星本人用餐免費的生日招待。

(工商)