馬志翔選市長？ 錄參選影片向柯P下戰帖

2018年04月01日 17:18 中時 潘鈺楨

馬志翔首度挑戰演出「市長」。（威視提供）

馬志翔連「市長」競選海報都有模有樣。（威視提供）

由連奕琦打造的喜劇電影《市長夫人的秘密》，以陳喬恩飾演的市長夫人發生外遇揭開電影序幕，日前電影首波預告發佈，曝光了張少懷在片中演出的「愛情大師」程見即是市長夫人偷情的對象，不禁讓觀眾紛紛好奇，那市長究竟是誰？今日釋出市長參選影片以及海報，揭曉《市長夫人的秘密》中的「台北市市長」楊俊誠由馬志翔擔綱。

馬志翔為電影角色拍攝了競選影片，在影片一開場就見馬志翔向現任台北市市長柯文哲下戰帖，引爆即將參選的震撼彈，並於造勢晚會上宣布：「我決定參選台北市長，希望台北市民給我一個機會，讓我們用愛和擁抱去推倒那高牆。」這樣的電影宣傳方式在適逢大選之年格外應景，也讓不少網友當真以為電影圈才子馬志翔要轉行參選市長！

影片中馬志翔誠摯地向台北市民表示：「我是一位演員、也是一位導演，每個位置做的不一定頂尖但絕對問心無愧，身為電影圈身高最高的導演，我有信心帶領台北市邁向更高的幸福！」即使是為電影宣傳而拍攝，影片一釋出還是有許多網友紛紛開玩笑留言「這市長，我可以」、「真的有這麼帥的市長就好了」。

《市長夫人的秘密》是馬志翔首度挑戰演出「市長」這角色，他在電影中與市長夫人參與競選活動、在綜藝節目中感情對峙的橋段都是電影高潮，馬志翔被問起印象最深刻的戲，他笑說：「有一場戲是聲勢非常浩大的造勢晚會，我第一次看到自己的照片在舞台上被放這麼大，原來當候選人是這種感覺！」關於演出一位市長，他提到最困難的地方：「記台詞是最難的，因為市長會講出很多政治術語，我花非常多時間在背。」

他在電影中呈現霸氣的市長風範外，還演活了本土市長的形象，導演連奕琦更透露，馬志翔演出的市長楊俊誠其實是台灣歷年來「三位台北市市長」的化身，電影以此詼諧地隱射了台灣的政治現狀，至於是哪三位市長期待觀眾進戲院找出答案。電影5月11日在台上映。

(中時)