5天連假何處去？飯店住房下殺5.1折、甜點吧吃到飽

文華Café全新「繽紛甜點吧」，擄獲大小朋友的心。（圖片提供／台北文華東方酒店）

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甜點吧台展示主廚精心製作10多種美味甜點。（圖片提供／台北文華東方酒店）
台北花園大酒店「精緻客房」室內空間廣闊，帶給旅人絕佳住宿體驗。（圖片提供／天成飯店集團）
天成文旅-繪日之丘「精緻客房」活動期間優惠價2419元（含稅）。（圖片提供／天成飯店集團）

熬過煩悶周六補班日，準備迎接5天連假，飯店業者瞄準親子客群，祭出下午茶、住宿優惠，開啟都市輕旅行。

以精緻飲食理念，打造吃飽也吃巧的Buffet新食代，台北文華東方酒店文華Café 午、晚間「饗‧吃‧吧」及「週末午間鮮‧吃‧吧」，推出充滿童趣「繽紛甜點吧」，4月4日至8日限期供應。

晚間「饗‧吃‧吧」以大塊肉品饗客，現場備有爐烤美國帶骨肋眼牛排與現煎肉台區，滿足肉食吃客口腹之慾;特色「繽紛甜點吧」展示紅絲絨蛋糕、橙香起士棒棒糖、開心果櫻桃磅蛋糕及蘋果塔等10多款糕點，讓人目不轉睛。針對想大啖海鮮老饕，「週末午間鮮‧吃‧吧」是個好選擇，餐台上鋪滿法國生蠔、台灣鮑魚、明蝦、淡菜等時令海鮮，搭配辣味番茄雞尾酒醬或油醋紅蔥醬汁，讓人大呼過癮。

活動加碼，凡加入台北文華東方酒店Line官方帳號（專屬ID @motpe或點擊掃描QR code https://line.me/R/ti/p/%40def4153z），有機會抽中文華Café午、晚間「饗‧吃‧吧」8折優惠券。

台北花園大酒店與天成文旅-繪日之丘喜迎連假，響應422世界地球日，即日起至12月底，推出「環保愛地球」住宿專案，飯店不提供一次性備品，透過官網預定住房，台北花園大酒店精緻客房不分平假日優惠價2734元，4月假日平均房價落在4700至5300元間，最低下殺5.1折;天成文旅-繪日之丘精緻客房優惠價2419元，4月假日平均房價約3699至4199元，享5.8折優惠，以身教代替言教，教導孩童愛護地球。

坐落嘉義大雅路旁天成文旅-繪日之丘，特殊白色摩登建築，結合阿里山意象日出、山嵐、檜木等自然素材，大坪數房型適合親子旅客入住，館內打造眾多童趣記憶裝置藝術，帶給旅人全新記憶。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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