耗時7年開幕！南京涵碧樓主打「六感體驗」、「適時服務」擄獲頂級客群

2018年04月01日 17:37 中時 徐力剛

開幕當天999隻綿羊遍布「十里方草」草原，賓客驚呼連連。（圖片提供／涵碧樓）

特殊挑高設計大廳，增加視覺延伸感。（圖片提供／涵碧樓）

南京涵碧樓加入大量中國傳統元素裝飾，充滿濃濃中國風。（圖片提供／涵碧樓）

坐落大陸南京長江河畔「南京涵碧樓」今日正式開幕，這是繼青島涵碧樓開幕後，鄉林建設旗下第3間涵碧樓品牌飯店。耗時7年籌備設立的南京涵碧樓，以文創度假酒店為靈感設計，強調「六感體驗」與「適時服務」主攻金字塔頂端客群。

開幕活動現場，酒店找來999隻綿羊擔任嘉賓，齊聚「十里方草」大草原好不壯觀。鄉林建設董事長賴正鎰表示，以羊群開場原因有三，其一，看準「羊」通「祥」，有象徵吉祥、美好寓意;其二，羊是美、善象征，集合群、至孝、知禮、忠厚、有義及謙和等美德;其三，以城市度假型酒店為理念出發的南京涵碧樓，希望帶給賓客全新綠色度假概念。

酒店主樓高23層，配備282間江景房型，傳承自涵碧樓自然原生體驗理念，館內建築以自然素材營造空間、光線及建築之美。賴正鎰說，每座涵碧楼「絕對長得不一樣」，以酒店所在城市歷史與文化背景進行構思，打造具備當地特色涵碧樓。

挟成功開創日月潭與青島涵碧樓經驗，全新南京涵碧樓屬於複合型商業綜合體，結合酒店、行館及國際金融中心大樓;其中金融大樓可舉辦大型國際會議及商業論壇，實現多功能合一用途。

房間大片落地窗設計，在房內也能欣賞長江落日美景，伴隨松風浪濤入夢好不愜意，夜晚繁星點點舉杯邀月，漫步光影交織竹林廊道中，體驗酒店帶來眼、耳、舌、鼻、身、心「六感」旅遊體驗。南京涵碧樓佔地廣闊，房間數不多，平均每3位人員服務1位賓客，強調「適時服務」精神，透過觀察客人需求，在適合時機提供服務。

(中時)