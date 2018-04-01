MLB》大谷翔平美職初登板 明晨4點上演

2018年04月01日 17:25 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

開幕戰以非投手身分先發，接著在球隊的開季頭10戰內，又將以先發投手之姿登板，大聯盟上一人是1919年的「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）。相隔近一個世紀後，換成日本的大谷翔平要在台灣時間2日凌晨4時，於客場登板對陣運動家，翻開投打「二刀流」的全新一頁。

「這一次我沒有那麼緊張了，但也要到比賽開始之後，我才能確定自己真正的感受。」大谷翔平說。

大谷翔平在開幕戰的大聯盟生涯首打席就敲出安打。（美聯社資料照）

大谷在天使開幕戰擔任先發DH，於首打席就敲出大聯盟生涯首安，首戰繳出5支1的成績單，打擊率2成。

儘管天使教頭索西亞（Mike Scioscia）日前笑說，大谷翔平就像是兩個不同的球員，「打者翔平和投手祥平，我們何不給他兩個背號？」但一般認為，大谷的投球能力目前比打擊更值得期待，讓初登板更引人矚目。

當然，大谷春訓也還在適應，正式和非正式熱身賽共投了5場，13局投球被敲20安、責失17分，大聯盟用球比較滑，還有投手丘的土比日本硬，都是大谷在美國要克服的考驗。

「你知道他為了要適應美職，有多麼的努力嗎？」索西亞說：「我覺得他幹得不錯，他已經準備好了。」

大谷赴美也引起旋風，開幕戰約有100名日本媒體記者到場，採訪他的大聯盟例行賽處女秀，接著明晨投球初登板，日媒人數預料應該也差不多。

「受到關注當然比沒人關注來得好，」大谷說：「但我要做的事情，不會因為關注度高低而有所改變。在亞歷桑納春訓的做法，我要繼續保持下去。我沒有特別去想要加強什麼，就是保持之前所做的就可以了。」

(中時電子報)