MLB》大谷翔平美職初登板 明晨4點上演

大谷翔平明晨上演大聯盟投球處女秀。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

開幕戰以非投手身分先發，接著在球隊的開季頭10戰內，又將以先發投手之姿登板，大聯盟上一人是1919年的「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）。相隔近一個世紀後，換成日本的大谷翔平要在台灣時間2日凌晨4時，於客場登板對陣運動家，翻開投打「二刀流」的全新一頁。

影》一朗44歲還是活龍 沒收全壘打還跑出首安

影》盜二、三壘加本壘 藍鳥外野手創超狂紀錄

「這一次我沒有那麼緊張了，但也要到比賽開始之後，我才能確定自己真正的感受。」大谷翔平說。

大谷翔平在開幕戰的大聯盟生涯首打席就敲出安打。（美聯社資料照）

大谷在天使開幕戰擔任先發DH，於首打席就敲出大聯盟生涯首安，首戰繳出5支1的成績單，打擊率2成。

儘管天使教頭索西亞（Mike Scioscia）日前笑說，大谷翔平就像是兩個不同的球員，「打者翔平和投手祥平，我們何不給他兩個背號？」但一般認為，大谷的投球能力目前比打擊更值得期待，讓初登板更引人矚目。

當然，大谷春訓也還在適應，正式和非正式熱身賽共投了5場，13局投球被敲20安、責失17分，大聯盟用球比較滑，還有投手丘的土比日本硬，都是大谷在美國要克服的考驗。

「你知道他為了要適應美職，有多麼的努力嗎？」索西亞說：「我覺得他幹得不錯，他已經準備好了。」

大谷赴美也引起旋風，開幕戰約有100名日本媒體記者到場，採訪他的大聯盟例行賽處女秀，接著明晨投球初登板，日媒人數預料應該也差不多。

「受到關注當然比沒人關注來得好，」大谷說：「但我要做的事情，不會因為關注度高低而有所改變。在亞歷桑納春訓的做法，我要繼續保持下去。我沒有特別去想要加強什麼，就是保持之前所做的就可以了。」

(中時電子報)

影》神塔伊布美職足處女秀 世界…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。