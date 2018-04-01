凌晨3點就起床 修杰楷、胡瓜挺地球日路跑

2018年04月01日 17:24 中時 潘鈺楨

環保大使安那（左）與修杰楷替跑者加油鳴槍。（國家地理頻道提供）

名模陳詠芯響應活動。（國家地理頻道提供）

國家地理頻道舉行「2018世界地球日路跑 減塑運動」，4月1日上午6點總統府前南北廣場及大佳河濱公園兩地同時開跑，共有5公里健走組、9公里挑戰組和21公里半馬組。今年巨星共襄盛舉，包括擔任環保大使的修杰楷、「最新怪物新人」安那，還有衛視中文台《歡樂智多星》主持人胡瓜、瑪莉亞，《旅行應援團》主持人謝忻；Star World《麥可波頓音樂達人秀》台灣代表羅維真；超級名模Star World《亞洲超級名模生死鬥》台灣代表超模娜塔莉(Natalie Pickles)、陳詠芯，以及演藝圈環保愛地球的代表Terry、羅美玲夫妻檔也到場。

第一次參加路跑活動的胡瓜緊張又開心，他笑說前一天晚上11點上床睡覺，到凌晨3點都還沒睡著，不過為了準備這次路跑，他和丁柔安特別到國小操場練習一個半小時。胡瓜、丁柔安、謝忻、Terry、羅美玲組成《歡樂智多星》跑團，在槍聲響起後賣力起跑，胡瓜也透露這次路跑和平常練習最不一樣的地方就是有上坡和下坡，還有粉絲不時會跑到他面前拍照加油，激起大夥的鬥志一定要努力完成路跑目標。果然，胡瓜如願在37分鐘完成5公里路跑初體驗。

修杰楷雖然因為身體狀況的關係無法加入路跑，但一早凌晨三點就起床準備，一大早天未亮就到總統府前廣場準備為上萬名跑者加油鳴槍起跑。途中發生有趣小插曲，因為修杰楷太受歡迎，拍照時一不小心還被後方的媽媽粉絲從背後熊抱，雖然嚇了一跳卻也感受到現場跑者的熱情。

安那是第一次參加路跑活動，擔任鳴槍嘉賓並在現場帶來精彩表演，私下安那表示會和爸爸一起練習路跑，雖然不知道可以跑到幾公里，但9公里應該不會是問題，這次她帶來精采的兩首熱歌勁舞〈Party Crasher〉、〈墊腳尖〉、〈蛤〉，嗨翻全場上千名粉絲。

國家地理邀請好萊塢巨星威爾史密斯擔任世界地球日特別節目《超凡地球》的主持人，由名導演戴倫艾洛諾夫斯基和金獎製片珍魯特共同打造，一共十集，為自然史和科學類型節目下了新的定義，製作單位邀請了一批菁英太空人，以從外太空體驗這個星球的獨特觀點，將橫跨六大洲的四十五個國家並遠征外太空呈現一趟史詩旅程，節目將於3月31日首播。

(中時)