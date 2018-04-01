彰化埤頭鄉農會慶百年 農村慶典飄文藝風

2018年04月01日 17:39 中時 謝瓊雲

埤頭鄉農會慶祝成立百年，邀請出身埤頭鄉農家子弟的書法大家杜忠誥教授（前排右）回鄉舉行示範講座，彰化縣長魏明谷（左）也特別前往觀賞其現場揮毫。（謝瓊雲攝）

埤頭鄉農會慶百年，佔地一公頃的農會穀倉裡，除了熱鬧滾滾的農民市集，還有書法聯展大師揮毫，廣場上水泥地還運來稻榖，讓親子體驗以耙掘人工翻動稻穀，重現日曬米的稻埕景象。（謝瓊雲攝）

埤頭鄉四大特產包心白菜、平地梨、稻米和青蔥，號稱「埤頭F4」，農會斥資製作成兩座可愛造型公仔，在百年慶典上首度亮相，十分吸睛。（謝瓊雲攝）

埤頭鄉農會利用周末兩天舉辦慶祝成立百周年的系列活動，熱搞鬧滾滾的百年慶典吸引滿滿人潮。（謝瓊雲攝）

埤頭鄉農會慶百年，周末兩天舉辦系列慶祝活動，號稱「埤頭F4」蔬果造型公仔正式亮相，書法大師杜忠誥也受邀返鄉現場揮毫，與若愚書法學會成員交流聯展，搭配古早農機具與百年回顧展，讓農村慶典吹起濃濃文藝風。

佔地廣達一公頃的穀倉裡，美食品嘗、百萬摸彩、青農市集、農村古物展等，人潮滿滿；彰化縣長魏明谷、理事長陳世勳、總幹事王宋民、鄉長吳錦潭和立委洪宗熠等人共同切下超大十層蛋糕，象徵十全十美、喜迎下一個世紀。

農會除了安排食農教育體驗外，讓親子爆米香、下田摘菜共享田園樂，穀倉外水泥廣場上，還能體驗以耙掘人工翻動稻穀，重現早期農村稻埕日曬米的景象；首度亮相的「埤頭F4」大型公仔，行銷鄉內包心白菜、平地梨、稻米、青蔥四大特產，也吸引民眾拍照打卡。

總幹事王宋民說，埤頭農會從日據時期就成立，走過100年歲月，老農夫們胼手胝足的奉獻、到青農返鄉善用科技行銷，世代傳承中不變的是埤頭以農為本的在地精神；百周年慶典特別邀請農家子弟出身的杜忠誥教授回到故鄉舉辦示範講座，彰顯農村的耕讀情懷。

魏明谷表示，為了擴大農產品的行銷通路，縣府結合立委合力向中央爭取前瞻基礎建設計畫7千100萬元經費，將把埤頭鄉農會、公所、百寶村及郵局這段路，打造產業示範園區意象，期許未來能將埤頭大宗蔬菜、稻米行銷全台各地，提升埤頭鄉能見度與埤頭稻米的知名度。

(中時)