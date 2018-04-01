婦幼隊歡慶兒童節 遊戲中扎根護童安全

高市府警察局為迎接兒童節，1日在衛武營都會公園舉辦「孩好有你-尋找安心鳥闖關趣味路跑」。(劉宥廷攝)

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婦幼隊長陳玲君表示，守護兒童人身安全是警察責無旁貸的責任，這幾年陸續推出「兒童安全守則」系列動靜態宣導活動，希望藉由遊戲寓教於樂功能，讓孩子建立寶貴的人身安全觀念，避免兒童被害案件發生。(劉宥廷攝)

高市府警察局為迎接兒童節，1日在衛武營都會公園舉辦「孩好有你-尋找安心鳥闖關趣味路跑」，婦幼隊臉書抽獎活動6千多位參與者抽出100多名幸運者，臉書活動還提供了3組樂高城市系列當作獎品，讓盛會high到最高點，觸及臉書粉絲數高達70萬餘人！

活動中相當有特色的「溜溜舞」與長達2公里的趣味闖關路跑，皆以「兒童安全守則」（食衣行跑說騙安）的護童7字訣為主軸，加上優莉派出所駐點服務，處處展現婦幼隊守護兒童人身安全的用心。

闖關路跑展開同時，警察局「原住民警察樂團」也在場全程演出，宏亮清澈的原住民特色歌聲樂曲，讓家長在陪跑過程，享受了一個難得的假日音樂會；參加闖關路跑的小朋友，完賽後除可拿到1臺tomica小汽車紀念品，還有餐盒及小熊餅乾獎品，婦幼隊現場抽獎還加碼小小重型機車、樂高組及獨家兒童安全記憶王桌遊組，大小朋友度過了一個難忘的歡樂假日。

婦幼隊長陳玲君表示，守護兒童人身安全是警察責無旁貸的責任，這幾年陸續推出「兒童安全守則」系列動靜態宣導活動，希望藉由遊戲寓教於樂功能，讓孩子建立寶貴的人身安全觀念，避免兒童被害案件發生。

另特別感謝巨港扶輪社、澄清湖友緣慢跑協會及啟源船舶科技股份有限公司贊助，及粉絲們的熱烈參與，更期待有越來越多的民間力量加入，大家一起守護兒童安全。

(中時)

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