英俄外交大戰！把機長鎖駕駛艙 英強行搜查俄客機

俄羅斯航空。(圖/shutterstock)

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中時電子報

英國毒諜案近來造成英俄關係急速降至冰點，除了互相驅逐外交官出境之外，一架從莫斯科飛抵倫敦的俄航班機，遭到英國相關單位強行上機搜查，且沒有收到任何理由，甚至把想要監督的機長鎖在駕駛艙內。 俄羅斯交通部31日也強硬表示，要求英國方面做出解釋，否則不否認會對英國的航空公司採取對等行動的可能性。

俄羅斯航空（Aeroflot） 編號SU2582的班機在30日從莫斯科飛往倫敦，班機抵達希思羅機場以後，原本按計畫準備開始接待客人，沒想到英國警方和海關人員在沒有給航空公司任何搜查理由及搜查令的情況下，就強行上機進行檢查，並要求所有機組人員離開。

該架俄航機長表示，要在自己的監督下，英方才可以進行搜查，但海關人員及警方果斷拒絕了這個請求，最後將機長鎖在駕駛艙後，開始進行搜查。

這起強登俄航的事件，就發生在俄國驅逐了等同人數的英國外交官後，俄羅斯交通部也要求英國對此事件說明，否則不否認可能會對英國作出同等報復，將會搜查每一架降落俄羅斯的英國航空公司飛機。

俄羅斯大使館代表則對此表示：「我們今天再一次目擊英國政府的粗魯挑釁。這種強登客機搜查的事件極少發生」。他也表示俄方認為，希思羅機場的事件與英國政府針對俄羅斯實施的敵對政策有關。

前俄羅斯雙面間諜父女上個月在英國遭毒殺未遂的事件，讓英俄外交大戰正在升級。英國首相梅伊在14日宣布驅逐23名俄外交官。對此，俄羅斯也給於同等回應，於17日宣布驅逐23名英國駐俄外交人員。

(中時電子報)

文章來源：Spy poisoning: UK plays down Russia complaint at plane search

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