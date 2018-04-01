朴槿惠蹲牢1年孤僻不見家人　獄中讀漫畫度日

2018年04月01日 17:55 中時電子報 何宜玲

朴槿惠出庭時雙手遭上銬。(圖/美聯社)

涉嫌閨密干政、收受賄賂等多項罪名的韓國前總統朴槿惠(Park Geun-hye)，自2017年3月31日遭韓國檢方逮捕到案後，迄今已滿1年。目前被關押在京畿道首爾看守所的朴槿惠，正在等候6日進行一審宣判。媒體說，朴槿惠連允許與家人會面的春節和中秋節，都拒絕見到自己的弟弟和妹妹，相當孤僻。在獄中大部分的時間，她都讀小說和漫畫安靜度日。

根據韓聯社報導，首爾中央地方法院刑事合議第22部將在本月6日，針對朴槿惠遭控貪汙等18項罪名，進行一審宣判。屆時，朴槿惠是否露面也備受關注。由於朴槿惠被捕後，一直關在首爾看守所至今，去年10月關押期限被延長，朴槿惠認為遭到政治報復，5個多月以來都沒有出席庭審。

報導說，朴槿惠在看守所中，除了與2名律師見面之外，就連一般允許與家人會面的春節和中秋節等節日，她都拒絕和自己的胞弟和胞妹見面，只有1個人在獄中度過。

另外，朴槿惠在獄中大部分的時間，都閱讀日本、韓國小說和漫畫等安靜度日，例如以日本戰國時代織田信長、豐臣秀吉和德川家康3人權力鬥爭為主的《大望》，以及韓國小說《客主》等都受到她的青睞。另外，她還鍾情一部以主人公修練成絕世武功高手的勵志漫畫《風鬥士》。

報導指出，最近因新增指控她收受國家情報院提供特殊活動經費，她已經開始和公職律師進行書面溝通。

報導分析，朴槿惠所涉最重罪銜是受賄罪，加重判刑的話，最高可判處無期徒刑。但是檢方之前要求法院判處朴槿惠30年有期徒刑，且2月13日法院對閨密干政的共犯崔順實，一審宣判20年有期徒刑。當時，法院認定崔順實向三星索賄的嫌疑確立，且判定朴槿惠的共謀關係成立。加上，朴槿惠作為前總統被認為是主嫌，預計量刑更高。但被判處無期徒刑的可能性則不高。

(中時電子報)