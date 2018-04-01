舊嘉義市公所是理性現代建築典範 活化用途意見紛歧

2018年04月01日 18:19 中時 廖素慧

舊嘉義市公所活化再利用調研公聽會，議員及民眾參與。（廖素慧攝）

舊嘉義市公所兼顧美學造型及通風良好的特色。（廖素慧攝）

舊嘉義市公所調查研究暨修復再利用計畫案1日開第2次公聽會，對是否發展茶文化產業，議員及民眾的意見眾多、紛歧，計畫主持人建築學者郭肇立說，舊嘉義市公所是二戰後理性現代建築的典範，在台灣已少見，希望將空間還給人民使用。

台灣現代建築學會創辦人郭肇立、林志成建築事務所共同主持「歷史建築─舊嘉義市公所調查研究暨修復再利用計畫」，1日在舊市公所舉辦第2次公聽會，針對舊公所發展產業的提出問卷調查結果。

發出2000分問卷，回收800分有效問卷統計結果，最迫切需要積極發展的產業地方美食、青年創新產業各占41％、42％，最可以做為嘉義市「文化外交」的產業以茶產業41.5％最多，其次分為管樂、交趾陶、木業。

郭肇立說，舊市公所是二戰後理性現代主義建築，少有威權象徵的符號，又兼顧造型美學、通風良好的特色，這是屬於人民的空間，應該還給人民使用，因此調研計畫是以「co-working space」及共享經濟的想法進行，並做財務規畫評估，以茶產業引進人氣，再彈性調整各項產業發展，最終目的是不想讓舊公所變成另一個蚊子館。

蔡榮豐、張秀華、傅大偉、蔡文旭、戴寧、蔡永泉、鄭光宏等議員都提出看法，意見莫衷一是，戴寧認為整修期間開放部分空間給民眾使用，同時累積活化再利用的共識。

市府財稅局長林建宏表示，舊市公所用途尚無定論，已獲議會通過追加減預算，以90萬元委外進行舊市公所活化再利用可行性評估，預計4月上網公告招標。

(中時)