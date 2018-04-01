瑞士有如同龐德電影的山谷秘密基地？

2018年04月01日 17:56 中時電子報 江飛宇

台灣在東部有幾處依山而建的空軍基地，鑿開山脈成為機庫的佳山基地就是如此，現在也是相當機密的地區。據說瑞士也有效似的安排，甚至傳說瑞士空軍在這樣的秘密空軍基地的F / A-18大黃蜂戰機下有助推火箭，可以不必跑道滑行就直接起飛。

防衛新聞(Defense News)報導，瑞士的秘密空軍基地偶爾會提在士兵網上聊天時提及，不過之後相關資料就被刪除，因此流傳的都是一些不可靠的隻字片語。一名瑞士高級軍官在3月27日告訴防務新聞，這類的基地確實存在，不過名稱和位置是機密，據他表示，起飛是相對簡單的，著陸就困難的多，戰機會降落在山上的跑道，在停妥後，起重機會將F / A-18吊放到升降機平台，然後進到挖空的山脈裡保存，直到下一次飛行。

整個秘密基地聽起來像1962年上映的第一部007龐德電影(Dr. No)的情節，在未公開其他詳情時，我們也只能姑妄聽之。但是瑞士確實很在乎緊急空防能力，包括瑞士的公路，有些必須具備起降戰機的承重，而著名的邁爾根基地(Meiringen Air Base)，機庫就是在山洞裡的。

邁爾根基地內的一景，山脈機庫上都有起重機可以吊運戰機。(圖/瑞士空軍)

目前瑞士空軍的主力戰機是30架F/A-18，主要武裝是AIM-120先進中程飛彈和AIM-9X先進響尾蛇。由於已操作了30年，因此正在規畫F/A-18現代化升級方案，使機隊能夠維持良好性能到2030年。另外年事以高的F-5E虎二戰機( Tiger2)正在規畫後續接替機種，目前還有26架，但不再進行空中巡邏，只擔任訓練課程。

瑞士也在物色下一代戰新戰機，候選機種有歐洲颱風式(Eurofighter Typhoon)、飆風(Rafale)、JAS-39薩博獅鷲(Gripen)、波音F / A-18E超級大黃蜂和洛馬F-35A。

瑞士現役部隊有3000名專業人員，另外還有10萬名武裝部隊由現役役男和預備役人員組成。瑞士有效地採取全民皆兵的模式，每個預備役軍人都必須在家中保留自己的武備，包括自動步槍、空彈夾、、防彈背心、兩雙靴子和防毒面具。預備役人員必須定期參加當地槍支俱樂部的射擊訓練，這些與國防有關的召集念，食宿與通勤費用由瑞士外交部支付部分。

(中時電子報)