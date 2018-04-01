公有地活化明新健行里活動中心落成

2018年04月01日 18:20 中時 張妍溱

期盼8年、終於有個家！北區明新、健行里聯合活動中心1日舉行落成啟用典禮，地方民眾開心表示：「至少有個遮風避雨的活動場所！」。（張妍溱攝）

「明新里、健行里終於有個家！」台中市北區明新、健行里聯合活動中心1日舉行落成啟用典禮，原忠明高中校長老舊宿舍，市府斥資1700萬元打造，以老舊建築重建活化加上都市生活型態概念；市長林佳龍說未來結合關懷據點，打造長輩快樂學堂，逐步帶動地方發展。

「歡喜入新厝！」林佳龍說，活動中心就像社區的家，民眾有空一定要常常來使用，市府目前積極推動社區關懷據點、老人共餐等多項托老福利政策，新的活動中心盼提供民眾更舒適的活動使用場所及更貼心的老人福利服務。

明新里長洪平東指出，聯合活動中心昔日為閒置荒蕪的忠明高中校長宿舍，經過多年來環境整頓、綠美化，400多坪的老宿舍活化成為里民學習英、日文、繪畫、插花等集會場所，但由於建築老舊有使用上的安全顧慮，地方一直希望可以重建。

盼了8年！健行里長表示，健行里與明新里2里人口數合計超過1萬多人始終無活動中心，從8年前覓地、討論、歷經3年時間爭取整建經費，透過各種方式爭取活動中心，終於在去年11月峻工。未來多功能聯合活動中心可舉行康樂活動、醫學講座、阿公阿嬤健康操。

明新、健行里聯合活動中心，總面積為1253平方公尺，規劃為地上2層的多功能建築物，地方編列9百萬、中央編列8百萬多元建設經費；設有無障礙坡道、無障礙廁所及電梯等設備，民眾除了有休憩集會場所也讓原閒置的公有空間再活化。

(中時)