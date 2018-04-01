烏來「用腳旺台灣」　逾1700人參加

《中國時報》、中天電視與雲仙樂園今（1日）上午合辦「用腳旺台灣健行活動」。（葉書宏攝）

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《中國時報》、中天電視與雲仙樂園今（1日）上午合辦「用腳旺台灣健行活動」。（葉書宏攝）
《中國時報》、中天電視與雲仙樂園今（1日）上午合辦「用腳旺台灣健行活動」。（葉書宏攝）
《中國時報》、中天電視與雲仙樂園今（1日）上午合辦「用腳旺台灣健行活動」。（葉書宏攝）
《中國時報》、中天電視與雲仙樂園今（1日）上午合辦「用腳旺台灣健行活動」。（葉書宏攝）
《中國時報》、中天電視與雲仙樂園今（1日）上午合辦「用腳旺台灣健行活動」。（葉書宏攝）
《中國時報》、中天電視與雲仙樂園今（1日）上午合辦「用腳旺台灣健行活動」。（葉書宏攝）

《中國時報》、中天電視與雲仙樂園今（1日）上午合辦「用腳旺台灣健行活動」，吸引逾1700人報名參加，民眾從烏來立體停車場出發，沿途欣賞烏來瀑布風光，最後抵達雲仙樂園，此次活動更邀請100個新北市家扶中心家庭參加，讓活動充滿愛心與關懷。

「用腳旺台灣健行活動」今年邁入第9年，由《中國時報》、中天電視與雲仙樂園主辦，烏來區公所、旺旺友聯產物保險公司、旺旺集團台北水神事業處協辦，活動開放報名後即被秒殺，是不少家長喜愛的親子活動之一。

參加民眾從烏來立體停車場出發，沿途行經烏來老街、瀑布最後抵達雲仙樂園，主辦單位特別在園內舉辦表演活動，邀請賀蘭管樂輕音樂團及原住民團體演出，民眾不僅可以欣賞風景，還可聆聽優美音樂，品嘗烏來道地美食。

中國時報副總經理杜智明表示，「用腳旺台灣健行活動」6月23日將在埔心牧場登場，以卡通、親子為主題，未來將持續將活動擴大舉辦至全台，歡迎民眾踴躍參加，一起用運動擁抱健康。

(中時)

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