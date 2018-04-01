《中時晚間快報》不想用肺發電！民眾連署暫緩送出核四燃料棒

2018年04月01日 18:02 中時電子報 綜合報導

◎不想用肺發電！民眾連署暫緩送出核四燃料棒

民進黨能源政策近期屢次面臨挑戰，一來加強火力發電造成空汙引發民怨，重啟核二2號機不到幾天又跳機，加上電價即將調漲，讓不少民眾感到不滿。網友PowerGreen在公共政策網路參與平台發起連署，要求把核四燃料棒暫時先留在台灣，給人民選擇的機會。該連署於3月20日提案，截至目前為止已經累積約2579人附議，若通過5000人門檻，政府必須對此議題做出回應。

◎日媒：時隔7年 陸日擬重啟「經濟高層對話」

大陸國務委員兼外長王毅或將於15日前後訪問日本，日本共同社引述消息人士披露，鑑於今年是《中日和平友好條約》締結40週年，將深化戰略互惠關係。兩國政府已就4月重啟討論貿易、投資等經濟課題的部長級「經濟高層對話」展開協調，王毅訪日時很可能配合這一排程對話。如能實現，將是自2010年8月在北京以來時隔七年半的對話。

◎國王歌手 巡演磨出好默契

不用燈光音效，也不必多媒體加旋轉舞台，6個穿西裝的男人就可以唱到幾乎把音樂廳屋頂掀了。英國無伴奏人聲演唱團體「國王歌手」展開50周年世界巡演，不過日前2位團員宣告今年底將離開這個心愛的團體，各自回到家人的懷抱，也讓「國王歌手」有更多機會讓新世代的歌唱好手加入。

◎歌姬朱俐靜 新歌〈懂你的獨特〉發行

已經在3月30日發行最新迷你專輯《懂你的獨特 新歌+暢銷單曲/音樂旅程Mini Album》的純粹歌姬朱俐靜，新歌〈懂你的獨特〉藉由與姚若龍老師一同合作、把情人之間日常生活對白充滿在字裡行間，既溫暖又深刻，也把朱俐靜自己內心的感情觀唱出；一句「美麗從來不是要找到最好的」，讓朱俐靜感受最深，她說，「每個人都有自己想要的愛情的面貌，和自己認為愛情最美的樣子，但總要靠時間和機會的流逝，以及受到挫折後才能了解，最轟烈最愛的不一定就是最適合自己的，其實我們都只在尋找一個最能懂得彼此的另一個人。」值得一提的是，錄這首歌當天竟意外野生捕獲天王JJ林俊傑在隔壁錄音，JJ還主動敲門探班為朱俐靜加油，讓朱俐靜竟像小粉絲般緊張到臉漲紅！她笑說，「歌王突然敲門讓我緊張到不知所措，也忘了合照！超開心有JJ的加持打氣，更有信心這首歌大家聽了也會喜歡！」

(中時電子報)