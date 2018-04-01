70位爺奶婚紗秀 合計超過5千歲

2018年04月01日 18:32 中時 葉書宏

新北市永和民權社區發展協會理事長邱秀蘭舉辦「千歲圓夢，爺奶婚紗秀」。（葉書宏攝）

新北市永和民權社區發展協會理事長邱秀蘭，2年前無意中在社區公園櫻花樹下，聽到2位長輩的對話，2位老奶奶說，看到一對新人喜孜孜的在櫻花樹下拍婚紗照，但自己活了大半輩子當奶奶了，卻無緣披上白紗，於是興起為爺奶圓夢的念頭。

今（1日）上午她為社區70多位長輩辦理一場「千歲圓夢，爺奶婚紗秀」，現場長輩年齡加起來超過5千歲，更有3位人瑞參加，爺奶在子女攙扶下，由小花童撒花瓣開道，頻頻向兩旁來賓親友揮手，一圓披白紗走紅毯的美夢。

3位超過百歲的「新人」分別為李訓恭、鄭水蓮和傅有新，其中傅爺爺在民權公共托老中心接受日間照顧服務，他由76歲的虞文麗奶奶陪同走紅毯。

社會局長張錦麗特地到場致詞鼓勵，她表示，新北市長朱立倫非常重視長輩的生活，因此推動一連串的友善長輩政策，不僅有社區照顧關懷據點、銀髮俱樂部、公共托老中心、動健康等，最近更擴大辦理免費敬老眼鏡，希望長輩們都能在地就養、健康樂活。

張錦麗表示，民權社區設有照顧關懷據點，對於長輩的照顧可說無微不至，在邱秀蘭理事長的帶領下，連續2年都獲得衛福部社家署的金點獎。80歲以上的奶奶，在過去的時代環境中，結婚時可能都很難披上白紗，因此市府會為長輩辦理金鑽婚表揚，這次民權社區專程為爺奶一圓婚紗夢，可見理事長的用心。

永和區長胡合鎔、市議員連斐璠、永和工商婦女會等幹部，也參加「千歲圓夢，爺奶婚紗秀」活動，大家一起為長輩祝福。

(中時)