13歲男孩角逐佛蒙特州長初選 政見主打槍枝管制

13歲男孩伊森，成為美國佛蒙特州史上最幼齒的公職候選人。(翻攝自佛蒙特州布里斯托市《獨立報》網站)

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目前由共和黨當家的美國東北部佛蒙特州，將於2020年改選州長，在野的民主黨明年先辦黨內初選，年僅13歲、還在就讀8年級的男孩伊森（Ethan Sonneborn），去年8月宣布出馬角逐黨內初選。由於該州法律未規定州長候選人的年齡限制，伊森正式成為佛蒙特州史上最幼齒的公職候選人。伊森熱愛籃球、釣魚和寫作，他的政見主軸正是更嚴苛的槍枝管制，他也認為，年齡絕對不是他當州長的罩門。

在佛蒙特州，打獵是當地傳統，因此伊森在去年宣布參選時，就把管制槍枝納為頭號政見。他說，打獵是我尊重的文化，但他希望能立法規範槍枝的使用，「如果要我在讓朋友們開心打靶，以及讓他們受校園槍擊波及這兩者中抉擇，我會選擇立法保護他們不受校園槍擊影響。」

來自布里斯托(Bristol)的伊森說，5歲那年他讀了一套百科全書，開始對政治產生興趣，尤其崇拜馬丁路德金恩博士，以及羅伯甘迺迪。

該州民主黨黨部主委凱西戲稱，伊森參選州長的最大挑戰，是他得兼顧學業，而且沒有駕照，要全州跑透透必須靠別人接送。他說，當他一開始聽說有個13歲小孩要參選時，他心想「這小鬼是（童書）《巧克力冒險工廠》中，某個被寵壞的屁孩嗎？但並非如此。」「伊森很早就關注槍管議題，他代表年輕世代，為他們發聲。」

佛蒙特州務卿康鐸斯告訴美國有線電視新聞網CNN，現行法律不能禁止伊森參選州長，不過明年該州可能會討論是否訂定參選年齡門檻。

(中時)

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