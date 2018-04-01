南韓穿搭也有「潛規則」？ 明星愛戴黑口罩竟是…

2018年04月01日 18:17 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

沒想到「戴口罩」也有大學問！日前在台灣掀起一股戴「黑口罩」的熱潮，主要是因為韓星的推波助瀾，許多韓星在外出時都會戴上黑口罩追求「低調」，但你知道其實這種黑口罩的衍生是從何而來嗎？其實是因為在南韓戴「白口罩」代表是剛整形完的意思。

根據《ETFashion》報導指出，在日前的香港綜藝節目《Trip精》裡頭，就邀請了時裝設計師Ivan來解密，到底為何南韓明星都愛戴「黑口罩」，原來在南韓戴著台灣人最常見的「白口罩」是一種禁忌，在南韓白口罩代表著另一種「潛規則」，因為在南韓黑色的口罩代表的是時尚的象徵，在任何時候都是可以使用的，而白色口罩就是代表著「剛整形完」，不能隨便使用。

原來在南韓戴口罩也有潛規則。(圖/翻攝自SS501成員許永生IG-youngsaeng17)

另外，在南韓的穿搭「潛規則」不只有口罩，還有日前南韓女生間最流行的高領針織衫，雖然穿搭後看起來會增加氣質又保暖，但其實這不是為了好看穿的，Ivan指出，因為高領針織衫不會露出上半身，所以可以在胸部裏頭墊很多胸墊，讓胸型看起來更豐滿圓潤，且還不會被發現，可說是女孩的小心機。

(中時電子報)