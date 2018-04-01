孫安佐「無緣姨丈」籲勿再渲染！喜翔：請給他和家人空間

2018年04月01日 18:24 中時 林淑娟

狄鶯與兒子孫安佐。（取材臉書）

狄鶯和孫鵬的18歲獨子孫安佐在美國涉恐攻遭捕，狄鶯的姊姊狄玫3月31日受訪時激動落淚，並透露自己也有26歲的兒子在美國是醫生，是由婆婆與大姑在照顧。屢獲金鐘獎肯定的實力派演員喜翔1日受訪時坦言，他和狄玫當年確實生了一個兒子，但沒有結婚，由於兒子出生後就在美被他媽媽及姊姊照顧長大，所以與「表弟」孫安佐完全不認識也沒互動過。

身為孫安佐「無緣的姨丈」，喜翔表示，這小孩才18歲，希望不要因為這樣留下前科記錄，請大家給他機會，也給他父母一點空間去解決孩子的事，「這小孩剛生來下來時我看過，長得可可愛愛。但後來就沒再見過了」。雖然有這層淵源，不過他說自己與狄玫早就完全沒聯絡，也幫不上忙，但建議他們要找個好律師，畢竟小孩剛滿18歲法定年齡，以他是初犯，如果可以只被遞解出境，頂多以後不能進入美國而已，如能把小孩帶回來在身邊慢慢教育安撫，這樣將來還有機會，他也呼籲某些名嘴及媒體不要繼續渲染，「萬一遇到一個想爆紅、升官的檢察官，則可能會重判，反而會害了這個小孩」。

喜翔在孫安佐出事後，曾打電話給人在俄亥俄州的媽媽，但媽媽說她真的不知道這件事，電視新聞沒報過、報紙也沒報導，「美國人沒那麼八卦，希望大家給這孩子和他爸媽空間，愈沒有消息、愈沒人提起這事件，對他們應該更有利」。

(中時)