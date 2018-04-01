和平希望之鴿放飛釣魚台附近海域

2018年04月01日 18:18 中時 孫昌國

台灣鴿友特別希望藉由將愛，和平，與希望 放飛釣魚台的行動突顯兩岸兄弟合作

放飛釣魚台活動由一鴿集團籌劃，兩岸鴿友積極配合

2018世界信鴿冠軍錦標賽的最後收官，於今天上午7點52分，236羽來自中國大陸，比利時，德國，英國、葡萄牙、匈牙利、荷蘭、臺灣等21個國家地區的參賽鴿由釣魚台附近海域放飛，飛行400多公里之後抵達臺灣的最南端，屏東潮州。此次世界信鴿冠軍錦標賽由中華臺北賽鴿總會承辦，世界鴿聯主辦，桃園市政府為指導單位，這次的世錦賽的成功圓滿，也歸功于兩岸鴿友的合作，並將有利於桃園申辦2021的國際信鴿奧林匹克，更有利於提高臺灣的國際知名度。

桃園鄭文燦市長在擔任新聞局長時就曾經和國際知名媒體「國家地理雜誌」合作推動拍攝「賽鴿風雲」而將臺灣成功的行銷出去，此次鄭市長再次透過鴿友活動來推動國際民間交流以及兩岸交流，是非常特別且務實的方法，而此次在釣魚台附近海域放飛的活動，更是在世界錦標賽的基礎上，把和平之鴿的意義及高度更上了一個層次

2018世界信鴿冠軍錦標賽暨FCI國際公棚賽27日舉行總決賽，共有來自全球21國487只信鴿參加，兩岸聯手拿下1到6名的勝利。福建信鴿連隊以分速1184米/分的速度抵達公棚，拔得頭籌；亞軍、季軍則是中華臺北隊。前6名都是由兩岸的隊伍獲得。

27日上午7時參賽信鴿在臺北港放飛，一路沿中央山脈往南飛，比賽首度採用衛星定位即時系統，以大螢幕一路追蹤鴿群路徑。一鴿公司總裁林則宇強調，今年首度使用「衛星定位即時系統」，4公克科技腳環掛在10只陪飛鴿腳上，一路跟著比賽鴿群南下，同時以GPS系統發送鴿群所在位置，可立即透過大螢幕看到鴿群飛行路徑及位置。

國際鴿聯（F.C.I.）主席伊斯特凡·巴竇斯（Istvan Bardos）、總裁判長德國信鴿協會（DV）主席理查·格羅斯（Richard Gross）、臺灣地區信鴿總會（CTRPA）理事長週三郎等全程監督。比賽的成功也為臺灣桃園申辦2021世界信鴿奧林匹克更向前邁進一步。

這次比賽半年前便展開，各國選出20只6個月大的信鴿參加錦標賽，共1300多隻信鴿集中到屏東潮州公棚進行半年的飼養及訓練，期間經過4次淘汰賽，最終只有487只鴿子脫穎而出進入總決賽。

此次比賽由中華臺北賽鴿協會承辦，海峽兩岸鴿友聯誼會協辦，一鴿文創、北京開創者賽鴿俱樂部，北京愛亞卡普公棚共同贊助支持，並且由"鴿子市長"鄭文燦主政的桃園市政府為比賽的指導單位，此次比賽也開啟了兩岸合作共同舉辦國際活動的新模式！

(中時)