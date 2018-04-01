國寶級畫家林玉山紀念展 2.78億畫作回嘉

2018年04月01日 18:32 中時 廖素慧

監察院長張博雅（右二）參觀林玉山畫展。（廖素慧翻攝）

嘉義市政府文化局舉「嘉邑‧故鄉─林玉山110紀念展」1日開幕，市長涂醒哲、監察院長張博雅及林玉山家屬出席，展出126件林玉山畫作， 總價值約2.78億元，展品之多是歷來少見，國寶級作品《蓮池》雖未展出，但特別設計3D互動展。

文化局表示，「嘉邑‧故鄉─林玉山110紀念展」特別選定林玉山大師110歲冥誕4月1日開幕，以家鄉為主軸，規畫有田園山海、花卉鳥禽、動物生態及宗教歷史故事等4大主題共126件作品，呈現大師畢生的創作風格。

林玉山（1907～2004）是國寶級藝術家，出生於嘉義美街的裱畫店，曾就讀東京川端畫學校日本畫科，以寫生畫《水牛》、《大南門》入選第一回台展，嶄露頭角，組織春萌畫會等藝文社團交流畫藝，帶動嘉義繪畫風氣，嘉義終致獲得「畫都」美譽。

文化局為策畫此次紀念展向大師致敬，向全台7家公私立美術館、4個基金會及19位收藏家共30處，借展林玉山的經典佳作，總價值2億7800萬元。

文化局表示，林玉山作品《蓮池》是描繪早期嘉義市北郊牛稠山的蓮池景色，是台灣第1件被指定為國寶的畫作，國立臺灣美術館依規定不外借，該局特別借展《蓮池》的互動投影裝置，觀眾可身歷其境，文化局當年籌辦音樂廳時取得授權，以蓮池製作音樂廳布幕。

林玉山紀念展期間有多項藝術教育活動，7、15、22、28日共8場次藝術坊、5月5日研討會，由專家、學者探討林玉山的藝術成就，詳請可洽詢文化局官網。

(中時)