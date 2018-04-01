獨家》喜翔認與狄鶯胞姊生子卻不婚：她懷孕4個多月我才知道！

2018年04月01日 18:33 中時 林淑娟

狄鶯和孫鵬的18歲獨子孫安佐在美國涉恐攻遭捕，狄鶯的姊姊狄玫3月31日受訪時激動落淚，並透露自己也有26歲的兒子在美國，是醫生是由婆婆與大姑在照顧，被問起兒子的爸爸時，她一度以「忘記了」回應，並否認與硬底子演員喜翔曾有過婚姻。喜翔1日受訪時坦言，他和狄玫當年確實生了一個兒子但沒有結婚，分開原因是狄玫覺得他太花了。

喜翔坦言當年與狄玫分開是因為自己太花心了，「哪一個女人能忍受才10分鐘不見，另一半身邊就站著別的女人？是我自己不對，不能怪人家」，至於為何有了小孩也不結婚？他說這與他的家庭教育有關，爸媽從小教育他「要結婚就不能離婚，結了就要對人家負責」，而且當年狄玫懷孕時他也不知道，是直到懷孕4個多月時，她才告訴妹妹狄鶯，並把他約出來談，當時胎兒已4個多月大不能進行流產手術，他跟家人商量後，媽媽建議他如果決定要生就回美國生，所以後來他就把狄玫帶去美國待產。

「其實她懷孕生產過程也很辛苦，懷孕6、7月時就因為血糖過高，臥床不能動，食物都要嚴格控制，否則可能會生下畸形兒」。當時他都在美國陪狄玫，但兒子後來還是早產。兩人交往約4年，仍在兒子2歲多時選擇分開。他跟狄玫從此沒有往來，就他所知，狄玫跟兒子後來應該也很少聯絡。

喜翔坦言，他與狄玫的兒子Benjamin在美國俄亥俄州出生長大，現已26歲，在美國是執業醫師，最近正繼續攻讀醫學博士進修病理研究，去年9月已結婚，還娶了義大利籍的妻子。由於兒子出生後就在美被他媽媽及姊姊照顧長大，所以與表弟孫安佐完全不認識也沒互動過，「我家人當年就認為如果小孩留在台灣被我帶，遲早變成不良分子，因為我年輕時很匪類，不愛讀書，小孩子不能被耽誤。所以我一直很感謝我媽媽、姊姊，把他教育得這麼優秀。」

他說兒子從小就喜歡讀書，到哪都帶著書，他去美國探望兒子時，覺得兒子只有書本太沒有童年，會特別帶他去打籃球、釣魚，「結果他去公園會把籃球放地上、坐在旁邊看書，釣魚時釣竿都被魚拖走了，因為太專心讀書所以沒發現」。

狄玫1日接到媒體求證電話時承認兒子的爸爸是喜翔，但也低調表示「過去的事情不用再說了」，她下午在大稻埕戲苑演出歌仔戲《撿紅包》，僅透過工作人員表示，她原本已擔心孫安佐的事3天沒睡，後來一直沒有聯繫上赴美的妹妹狄鶯，能說的前一天已經都說了，加上必須專注準備演出，不能影響演出心情，因此無法出面受訪。

(中時)