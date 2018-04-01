金門微型小市集 看見老街新活力

2018年04月01日 18:41 中時 李金生

「後浦16藝文特區」微型市場，下午在歡樂氣氛中限時進行。（李金生攝）

「後浦16藝文特區」是由16間閩南式建築組成。（李金生攝）

「後浦16藝文特區」微型市集引來人潮，分享午後悠閒的美好時光。（李金生攝）

療癒的多肉植物是微型市集中，詢問度最高的「熱門」商品。（李金生攝）

爸爸、媽媽帶著小朋友逛微型市集，共度溫馨的親子假日。（李金生攝）

簡潔、低調的微型市集，有不一樣的購物樂趣。（李金生攝）

小朋友賣力招徠顧客，架式十足好可愛。 （李金生攝）

禪繞師傅正用心替客人作畫，表現一種靜心的美感。（李金生攝）

「後浦16藝文特區」微型市集，讓人看見「後浦商圈」的活力和魅力。（李金生攝）

入選全台10大觀光小城的金門後浦小鎮，今（1）日下午在16藝文特區廣場舉辦一場洋溢歡笑的微型市集，吸引兩岸遊客和當地鄉親開心來到，在琳瑯滿目的二手書籍、文創小物和療癒的多肉植物中尋寶，分享午後悠閒的美好時光。

這項以「走訪老街．探索人文」為主題設計的活動，在10萬大軍年代曾經人潮熙攘，如今繁華過去，呈現一種寧靜美感的「後浦16藝文特區」登場，期待透過微型市場吸引人潮湧進，讓當地鄉親重溫舊時回憶外，也在紅男綠女蜂擁來到中，看見後浦商圈的活力和魅力。

坐落於莒光路與中興路口，由16間閩南式建築組成的「後浦16藝文特區」，下午2時至5時就在書香、茶香中，讓偕伴看看文創小物，挑二手書、買CD的遊客，可以優雅的與顏色青翠的多肉植物心靈對話，也可以用折扣滿滿的優惠價格選購衣鞋、飾品和提包，共享血拚的日常小確幸，也體驗一種屬於純樸小鎮的人文情懷。

加入微型市集的小小商家們，期待位於後浦小鎮核心地帶的16藝文特區，在人群穿梭下匯集能量，與老街沿線的內武廟、浯島城隍廟、北鎮廟、福德祠、靈濟古寺、清總兵署、模範街、將軍第等景點串連起來，延長且深化在後浦停留和消費時間，迎來後浦商圈的再出發。

(中時)