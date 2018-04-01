影》千鈞一髮 聯結車差一拳頭距離險撞國道警

2018年04月01日 19:19 中時 蔡依珍

排解事故的國道警及時跳開，差一個拳頭距離就被聯結車撞到。（吳家詮翻拍）

61歲的劉姓男子前天駕駛35噸重的聯結車，未注意車前狀況急煞，後方貨櫃「折甘蔗」往前擠壓，差一拳頭撞上國道值勤警。（蔡依珍翻攝）

61歲的劉姓男子前天駕駛35噸重的聯結車，未注意車前狀況急煞，後方貨櫃「折甘蔗」往前擠壓，差一拳頭撞上國道值勤警。（蔡依珍翻攝）

61歲的劉姓男子昨駕駛35噸重的聯結車行經南崁交流道附近時，未注意到路邊有事故，發現時緊急剎車，但後方貨櫃仍「折甘蔗」往前擠壓、擦撞到外側護欄，差一個拳頭就撞上紅斑馬，3警也機警跳開，僅受皮肉傷，國道警強調國道2度事故造成的傷害更慘烈，呼籲用路人注意前方動態。

第一公路警察大隊的王姓小隊長與孫姓、陳姓員警，昨天11點多在國道1號北向46.6公里蘆竹路段排除故障車事故，沒想到才不到2分鐘，一輛35噸重的聯結車直往事故地點衝，剎車聲音發出劇烈聲響，3警連忙跳開，所幸車子空車未載重物，差一個拳頭距離就撞上警車，但車頭與車身已「折甘蔗」還擦撞外側護欄，其中陳姓員警也因此手腳多處擦挫傷。

王姓小隊長說，到場後立即開啟警示燈停在故障車後方，下車先至後方擺放三角錐警示，提醒用路人注意，才開始協助疏導警戒，當時拖吊車正停在故障車前方拖吊排除事故，意外瞬間發生，所幸3人及時跳開，但也嚇出一身冷汗。

61歲的劉姓聯結車駕駛說當時準備前往基隆，發現前方有狀況時立即踩煞車並向右閃避，仍來不及才會肇事，酒測並無酒精濃度反應，但因未依規定安裝行車紀錄器，將吃上9千至1.2萬元罰單，國道警呼籲用路人開車不要超速，隨時注意前方動態，保持安全距離，看見巡邏車在處理事情時，一定要提高警覺提早避讓，以保護現場的安全。

(中時)