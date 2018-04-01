南市西來庵好坎坷 百年來因政治事件遷移4次

2018年04月01日 19:05 中時 程炳璋

台南市中西區正興街內的噍吧年紀念館內的五福大帝1日正式遷移至北區大興街，原廟將拆除，這已是廟方百餘年來第4次遷移，屢因政治因素遭驅趕令廟方感嘆「坎坷的西來庵」。

台南市西來庵原建於清朝道光年間，座落青年路上，直到1915年日本政府接管台灣，因余清芳利用西來庵神明信仰發動抗日，行動失敗後遭到日軍毀廟滅神，廟方只保留3尊未受波及的神明。

國民黨政府1949年接管台灣，廟方才從新回大陸福州分靈五尊神明，在正興街50號興建第2代西來庵廟宇，將新、舊神明一起供奉在內。

台南市正興街1992年要拓寬道路，要求廟方搬遷至當時的里辦公室，2001年西來庵募款買地，在北區大興街興建第3代西來庵，將創廟主神明遷移到新廟，但仍保留正興街廟宇。台南市政府隨後表示要蓋淺草商場，廟方被迫再搬到正興街27號現址，名為西來庵噍吧年紀念館。

今年因西市場古蹟修繕，西來庵的神明第4度遷徙，將廟內供奉的五福大帝5尊神明全數遷移到北區新廟。

西來庵董事長曾正義感嘆廟方百年來命運坎坷，廟與神明因政治因素歷經滄桑多次遷徙，曾正義表示，因福州祖廟在大陸文革時廢除神像，祖廟如今並無神明，他打算未來將5尊神明送回大陸發源地，作為薪火相傳，北區新廟只保留3尊舊神明供奉。

(中時)