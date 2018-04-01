南市西來庵好坎坷 百年來因政治事件遷移4次

友善列印
中時

台南市中西區正興街內的噍吧年紀念館內的五福大帝1日正式遷移至北區大興街，原廟將拆除，這已是廟方百餘年來第4次遷移，屢因政治因素遭驅趕令廟方感嘆「坎坷的西來庵」。

台南市西來庵原建於清朝道光年間，座落青年路上，直到1915年日本政府接管台灣，因余清芳利用西來庵神明信仰發動抗日，行動失敗後遭到日軍毀廟滅神，廟方只保留3尊未受波及的神明。

國民黨政府1949年接管台灣，廟方才從新回大陸福州分靈五尊神明，在正興街50號興建第2代西來庵廟宇，將新、舊神明一起供奉在內。

台南市正興街1992年要拓寬道路，要求廟方搬遷至當時的里辦公室，2001年西來庵募款買地，在北區大興街興建第3代西來庵，將創廟主神明遷移到新廟，但仍保留正興街廟宇。台南市政府隨後表示要蓋淺草商場，廟方被迫再搬到正興街27號現址，名為西來庵噍吧年紀念館。

今年因西市場古蹟修繕，西來庵的神明第4度遷徙，將廟內供奉的五福大帝5尊神明全數遷移到北區新廟。

西來庵董事長曾正義感嘆廟方百年來命運坎坷，廟與神明因政治因素歷經滄桑多次遷徙，曾正義表示，因福州祖廟在大陸文革時廢除神像，祖廟如今並無神明，他打算未來將5尊神明送回大陸發源地，作為薪火相傳，北區新廟只保留3尊舊神明供奉。

(中時)

《中時晚間快報》不想用肺發電！… 李、扁、林佳龍有豪宅 李富城：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。