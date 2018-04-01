桃殯大日必塞 斥資15億元蓋立體停車場

2018年04月01日 19:31 中時 蔡依珍

桃園殯儀館停車空間不足、設備老舊，一度遭議員林政賢諷刺是「六都最破舊」，市府斥資15億元改建成「桃園生命園區」，將依序增建立體停車場、綜合大樓和綠美化，首階段完工後，將可提供482席汽車位及145席機車位。

桃園市人口增加快速，既有喪葬設施不敷使用、周邊道路壅塞、園區內停車空間不足，館前又僅有2線道，每逢旺日都會造成壅塞，甚至發生禮車與外賓車相撞的意外，附近住戶苦不堪言，考量殯葬設施具鄰避性、土地取得不易，市府預計在現有後方平面停車場和公墓遷葬區增建立體停車場和綜合大樓，解決園區內外交通和禮儀廳舍不足問題。

桃園殯葬管理所長許威儀說，將以「穿衣服改衣服」方式分三期施工，首階段先在現有平面停車場，興建地上7層的立體停車場，可提供482席汽車位及145席機車位，一座就抵現有整個園區的330個車位，施工期間約影響100個停車位，將租用附近民地因應黑暗期，預計明年初動工。

第二階段則是興建地下2層、地上5層的綜合殯葬大樓，預計有6間甲級禮廳、8間乙級禮廳、6間丙級禮堂和行政服務空間，外觀簡潔、建物立面規畫使用大量紅磚，呈現莊嚴隆重、虔誠內斂、謙遜寧靜的建築意象，待2大樓完工後，才會進行第三階段拆除舊廳舍，改建成景觀公園和地下停車場，規劃設計監造費為7359萬5711元、工程總預算為14億4707萬元，力拼整體工程在2023年完工。

(中時)