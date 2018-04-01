長壽運動排行榜 醫師心中第一名竟是它

2018年04月01日 19:14 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

現代人逐漸意識到「運動」的好處，運動不僅能維持身材，還能防止老化，對身體健康也有很大的幫助，雖然運動的好處多多，但你知道哪一種運動最能讓你「長壽」嗎？日前英國運動醫學雜誌就發布了一項研究，聲稱這項研究持續了15年的調查，列出了前5項對於延年益壽最有幫助的運動。

第五名 球類運動

球類運動能訓練到運動者的心理素質、反應力和團隊合作，不過建議年長者不要過度參與，因球類運動必須消耗大量體能。

第四名 跑步

跑步是許多人都會選擇的簡單運動，雖然跑步能鍛鍊心肺功恆和強化下肢力量，可降低跌倒風險，還能延緩大腦衰老，且跑步能降低心血管疾病死亡風險45%，不過建議跑步前一定要做好熱身工作，並在跑步時上半身打直，雙臂放鬆自然擺動，按照「三不一呼一吸」的節奏做調整。

瑜珈很建議大家可以常做。(圖/shutterstock)

第三名 瑜珈

瑜珈是一種身心同練的運動，可改善生理、心理、精神狀態等，室內健身能降低綜合死亡風險27%和心血管疾病死亡風險36%，建議每週做5天，每次持續30分鐘以上。

游泳也是醫師推薦的運動之一。(圖/shutterstock)

第二名 游泳

游泳不僅能改善血液循環、呼吸功能和預防動脈硬化等心血管疾病，也很適合肥胖者和關節不好的人，游泳能降低綜合死亡風險28%和心血管疾病死亡風險41%，初期運動量別太大，每隔半小時休息一次，每次不超過2小時，體力差者可選擇蛙式、仰式等體能較不耗費太大的泳姿。

第一名 持拍運動

羽毛球、桌球等持拍運動對速度、肌耐力、爆發力的要求都很高，不僅可鍛鍊到肩肘、手部、下肢等部位，還能活絡大腦，持拍運動可降低綜合死亡風險47%和心血管疾病死亡風險56%，建議可每周持續2-3次，每次1小時。

(中時電子報)