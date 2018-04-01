霍金私人葬禮 艾迪瑞德曼最早到讀經悼念

2018年04月01日 19:04 中時 潘鈺楨

大批民眾在教堂外目送靈柩。（翻攝自網路）

物理學家霍金（Stephen Hawking）的私人葬禮，於倫敦當地時間3月31日在劍橋大學聖瑪麗教堂舉辦，現場約有500名親友出席，大批民眾在教堂外夾道目送靈柩。曾以《愛的萬物論》扮演霍金、拿下第87屆奧斯卡最佳男主角的男星艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）當然沒缺席，即使天候不佳仍現身弔唁，而且還是最早到會場的人。

艾迪瑞德曼在葬禮上朗讀聖經經文，以「凡事都有定期，天下萬物有定時」、「生有時，死有時；栽種有時，收割也有時」悼念霍金。在《愛的萬物論》中飾演霍金妻子的費莉絲蒂瓊斯（Felicity Jones）也和男友也出席，霍金的第一任妻子珍霍金（Jane Hawking）和兒子提摩西霍金（Timothy Hawking）、女兒露西霍金（Lucy Hawking）也都出席。

霍金子女表示：「對許多人而言，我們的父親這一生中具有多方面意義，包括宗教性和非宗教性，因此他的喪禮辦得既包容又傳統，反映他一生的廣度及豐富多元。」

倫敦西敏寺（Westminster Abbey）將於6月15日為霍金舉行感恩禮拜，屆時將開放更多民眾出席。當天霍金的遺體將安葬，與另一位傳奇科學家牛頓為鄰。

(中時)