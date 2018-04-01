貓貍影城安座湄洲媽祖眾藝人共襄盛舉

為了在苗栗的貓貍影城供奉媽祖，由馮興華導演率領李鑼、劉曉憶等知名藝人，日前前往大陸湄洲，迎請媽祖分身回台灣。（李佳玲攝）

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藝人李鑼、黃建群日前前往大陸湄洲迎請媽祖分身，1日在苗栗貓貍影城的媽祖村舉行安座大典。（李佳玲攝）
馮興華導演日前率領眾多藝人，前往大陸湄洲迎請媽祖分身，安座於苗栗貓貍影城的媽祖村，期盼藉由媽祖的庇佑加持，讓台灣演藝圈變得更好。（李佳玲攝）

為了發展宗教文化觀光產業，知名導演馮興華，特地到台灣6大媽祖廟，請示獲得聖筊後，率領李鑼、劉曉憶等藝人，前往大陸湄洲，迎請媽祖分身回台灣。於4月1日，正式安座苗栗貓貍影城。期盼藉由媽祖的加持，能讓台灣風調雨順，也讓台灣信眾，不用跑到對岸就能參拜。

知名導演同時也是貓貍影城媽祖村的創辦人馮興華，日前率李鑼、劉曉憶等多名藝人，前往大陸湄洲迎請媽祖分身回台駐村，就是期盼透過宗教文化推動在地觀光。

馮興華表示，苗栗景色優美，為了吸引更多光觀人潮，發動演藝圈的力量，結合台灣盛行的媽祖文化，特地到台南正統鹿耳門、北港朝天宮、通霄白沙屯、板橋慈惠宮、松山慈祐宮、宜蘭南方澳南天宮，台灣6大媽祖廟請示媽祖分靈至貓貍影城媽祖村安座，藉由媽祖保佑，能帶動更多觀光人潮。

藝人李鑼則表示，從小就能感應廟宇神明存在，他一直都知道自己將來「有事要做」，這次能有機會跟馮興華導演合力把貓貍影城內的媽祖村建立起來，也許就是他此生應該做的許多事情之一。

此外馮興華還透露，日前劇組正在規畫和媽祖相關的戲劇，未來也會增設日本村，打造不一樣的貓貍影城，吸引觀光人潮，也開創就業機會。

(中時)

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