2特警搏命破行動軍火庫 警政署長南下表揚

警政署長陳家欽(右)1日特地南下表揚，肯定特警2人奮不顧身的付出與貢獻。(劉宥廷攝)

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高市警保安大隊特勤中隊警員余和謙、施建安上月27日開槍制伏歹徒並起獲火力強大的移動軍火庫，警政署長陳家欽特地南下表揚肯定。(劉宥廷攝)
警方憶起當晚千鈞一髮之際，要不是2名年輕特警機警反應，第一時間將歹徒制伏，不僅警員的命可能沒了，也恐波及路過人車。(劉宥廷攝)
保安大隊特勤中隊警員施建安收到署長陳家欽親寫鼓勵讚揚，相當開心。(劉宥廷攝)
保安大隊特勤中隊警員余和謙對於署長表揚，興奮不已。(劉宥廷攝)
警政署長陳家欽當場寫到，「為市民守護，立大功，為警爭榮譽，引以為榮。」並簽名送給2特警。(劉宥廷攝)

高市警保安大隊特勤中隊警員余和謙、施建安上月27日開槍制伏歹徒並起獲火力強大的移動軍火庫，除受市長陳菊讚揚頒獎外，市警局也提報2名同仁英勇表現，符合破格升職的要件；警政署長陳家欽1日特地南下表揚，肯定2人奮不顧身的付出與貢獻。

此事件讓各界輿論多表大力支持警方嚴正執法，捍衛執法人員安全及維護社會治安環境，高市警局長何明洲說，2名年輕特警主動積極、訓練有素，發揮團隊合作精神，快速壓制歹徒火力且將人逮捕，「英勇表現值得肯定！」。

署長陳家欽當場寫到，「為市民守護，立大功，為警爭榮譽，引以為榮。」並簽名送給2特警，讓他們興奮不已；憶起當晚千鈞一髮之際，要不是他們機警反應，第一時間將歹徒制伏，不僅警員的命可能沒了，也恐波及路過人車。

(中時)

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