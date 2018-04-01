SJ演唱會第2場 陳意涵、歐陽妮妮低調朝聖

SJ感性跟粉絲告白。（粘耿豪攝）

友善列印
中時
神童在台上搞笑翻筋斗。（粘耿豪攝）

南韓天團Super Junior（SJ）1日繼續在台的第2場「Super Show 7」演唱會，連續2日開唱共吸引2.2萬民眾。不只粉絲，就連陳意涵、歐陽妮妮、歐陽娣娣也都低調朝聖，進入後台與SJ成員會面約15分鐘。

陳意涵曾與始源、東海合作台劇《華麗的挑戰》，歐陽娜娜曾和始源合拍電影《破風》，雖然娜娜沒來，但姊姊與妹妹代打，妮妮被問到此行目的僅微笑不回應，迅速離開。

SJ開場帶來新歌〈Black Suit〉，最明顯的是前天留著長髮、說「長髮象徵想念」的藝聲，竟把頭髮剪短了！他自圓：「頭髮剪很多，因為可以清楚看到妳們，清爽很多！」

SJ依舊用中文討粉絲歡心，東海拿出親手寫的信向歌迷告白，沒想到卻拿成昨天的信，最後撈好久好不容易才撈到正確版本，他嘴甜地說：「現在見到了心愛的人所以很幸福，今天想要和心愛的人度過幸福的時光。」

演唱會下午3點開始，持續約3小時25分，在安可橋段唱完〈Devel〉、〈Spin Up〉後，神童感性挑逗粉絲，說想要來台與粉絲「同居」，銀赫與希澈則扮成雙胞胎，一起用中文唸出：「台灣為我們創造很多紀錄，我愛妳們。」為兩天演唱會畫下成功句點。

(中時)

爆秘戀布魯斯睡衣IG洩密 鬼鬼沒… 獨家／ 被指舉報柯宇綸台獨 黃安…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。