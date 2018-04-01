SJ演唱會第2場 陳意涵、歐陽妮妮低調朝聖

2018年04月01日 19:23 中時 潘鈺楨

神童在台上搞笑翻筋斗。（粘耿豪攝）

南韓天團Super Junior（SJ）1日繼續在台的第2場「Super Show 7」演唱會，連續2日開唱共吸引2.2萬民眾。不只粉絲，就連陳意涵、歐陽妮妮、歐陽娣娣也都低調朝聖，進入後台與SJ成員會面約15分鐘。

陳意涵曾與始源、東海合作台劇《華麗的挑戰》，歐陽娜娜曾和始源合拍電影《破風》，雖然娜娜沒來，但姊姊與妹妹代打，妮妮被問到此行目的僅微笑不回應，迅速離開。

SJ開場帶來新歌〈Black Suit〉，最明顯的是前天留著長髮、說「長髮象徵想念」的藝聲，竟把頭髮剪短了！他自圓：「頭髮剪很多，因為可以清楚看到妳們，清爽很多！」

SJ依舊用中文討粉絲歡心，東海拿出親手寫的信向歌迷告白，沒想到卻拿成昨天的信，最後撈好久好不容易才撈到正確版本，他嘴甜地說：「現在見到了心愛的人所以很幸福，今天想要和心愛的人度過幸福的時光。」

演唱會下午3點開始，持續約3小時25分，在安可橋段唱完〈Devel〉、〈Spin Up〉後，神童感性挑逗粉絲，說想要來台與粉絲「同居」，銀赫與希澈則扮成雙胞胎，一起用中文唸出：「台灣為我們創造很多紀錄，我愛妳們。」為兩天演唱會畫下成功句點。

(中時)