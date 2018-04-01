獨家／ 被指舉報柯宇綸台獨 黃安：對節目保留法律追訴權

黃安被指舉報柯宇綸為台獨，發聲明澄清。（黃安微博）

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時報周刊
林彥君
黃安否認舉報柯宇綸。（黃安微博）

黃安2000年將事業轉往大陸發展，至今18年，黃安因2015年舉報周子瑜在節目中手舉國旗是台獨，並自封「台獨剋星」，引發軒然大波。近期柯宇綸被舉報台獨以至於電影《強尼‧凱克》在大陸暫緩上映，他遭政論節目直指就是舉報者，對此黃安認為被節目消費，還拿不到通告費「政論節目為收視率製造話題，讓我背黑鍋。」

他否認柯宇綸是他舉報，也多次在個人微博澄清與事件無關，但因電視台在節目中談論他舉報，讓舉報當事人忿忿不平，到黃安的微博留言抗議「這明明是我號召兩岸網民舉報的，我也舉報，關黃安什麼事啊，什麼功勞都給黃安太不公平了吧？」黃安發出聲明表示，將對三立電視台、民視電視保留法律追訴權，「拚轉型正義，抹黑我，我要抹回來。」

黃安自嘲長得帥知名度高，形象不好「柯宇綸、劉國深、瞿永寧被舉報都賴我，周子瑜是我舉報沒錯。」他透露曾在台灣時進到餐廳用餐，整間餐廳瞬間安靜，他苦笑「可能大家很驚訝黃安還活著」，他發現有人偷拍，但他並不遮掩「我要他們要好好拍，還有人跟我合照。」他說他因為逛夜市被偷拍，還被說成發現偷拍而落跑，他無奈說「我都吃完蚵仔煎了還不走？」

以下為黃安聲明全文：

有關三立電視台、民視電視台近日不斷指摘本人曾向大陸有關當局舉報柯宇綸為台獨人士一事，本人近日雖已多次在微博聲明此事非本人所舉報，惟三立電視台、民視電視台迄今仍未對外有任何相關之澄清報導，本人甚表遺憾！三立電視台、民視電視之行為已嚴重損及本人權益，本人將保留法律追訴權。

為免三立電視台、民視電視繼續錯誤報導，誤導視聽，本人再次聲明柯宇綸遭人舉報為台獨人士一事，實與本人無關。倘三立電視台、民視電視仍無視本人此次之再次聲明，無中生有，繼續為不實之相關報導，誤導社會大眾，本人絕不寬貸，依法訴追三立電視台、民視電視及相關人員之法律責任，匡正視聽。

(時報周刊)

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