李、扁、林佳龍有豪宅 李富城：國民黨這位官員辭世時連間房都沒

前總統陳水扁(左圖) 、李登輝(中)，台中市長林佳龍(右圖)。(本報系資料照片)

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中時電子報
前行政院長孫運璿。（本報系資料照片）

台中市長林佳龍最近在台中買了7千萬豪宅。氣象專家李富城酸說，怪不得民進黨都要選市長，選總統，李登輝、陳水扁、陳菊，那一個不是豪宅好宅，存款都億來億去的，林佳龍一任還沒做完，就開始買豪宅啦！看看國民黨的胡志強、郝龍斌、馬英九，那個不是舊居舊房。他還轉po一篇貼文說，前行政院長孫運璿辭世時，甚至連一間房子都沒！

李富城分享徐少康的臉書，徐少康在文中指出，孫運璿總共當了9年的經濟部長、6年行政院長。曾手握數千億資源的他，不收禮、不應酬、也不剪綵、不題字，企業往來只談大政策，不單獨與個別公司負責人會面。他的秘書回憶孫運璿院長任內每年監察院財產申報，除了少數積蓄外，房子、車子、古董…一律填「以下空白」。

當時孫運璿好不容易熬到交通部長職位，特支費全分給貧寒的部屬繳子女學雜費，當年台電開放老員工認購宿舍，孫運璿在台電從接收監理委員當到總經理共18年，當然有資格配置。老部屬知道孫運璿曾為了家窮，到非洲奈及利亞主持電力開發計畫賺美金，還為此奔到交通部告知此事。

當時孫運璿一口回絕說：「我已當到部長，有官配宿舍，何必和年輕人搶？」老部屬勸他 ，這可是有產權的宿舍，和官配不同，可以留給孩子們。孫運璿聽了不但不感激，還揮手略帶責備地說：「我的孩子對台電沒半點貢獻，他們憑什麼分宿舍？」

(中時電子報)

文章來源：李富城臉書

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