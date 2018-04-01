發現南太平洋大量稀土沉積 陸刷新世界紀錄

2018年04月01日 22:12 旺報 李鋅銅

大陸科考隊員最近在東南太平洋海域首次發現大面積富稀土沉積，不但刷新了大陸和國際深海稀土資源調查研究的新紀錄，科考隊並在東南太平洋深海盆地內初步劃出面積約150萬平方公里的富稀土沉積區。

中國大洋礦產資源研究開發協會46航次首席科學家石學法表示，大洋46航次第四航段對東南太平洋約260萬平方公里範圍內的深海盆地進行海洋地質調查和環境綜合考察，採集了豐富的沉積物樣品、海水樣品及淺地層剖面、多波束地形、水文氣象和生物化學資料，測試結果顯示，該區域多站深海黏土中稀土元素含量較高，達到「成礦」條件，證明在東南太平洋海盆局部區域內沉積物具有非常高的稀土成礦潛力。

石學法表示，根據對沉積物現場元素測試資料、淺地層和多波束測量資料綜合分析，科考隊在東南太平洋深海盆地內初步劃出面積約150萬平方公里的富稀土沉積區。這是國際上首次在東南太平洋海域發現大範圍富稀土沉積，為在該區域深入開展深海稀土資源調查和相關環境研究奠定了基礎。

中國大洋協會辦公室副主任李波表示，由中國大洋協會辦公室指導下的中國大洋46航次科考，是實現「蛟龍探海」工程「十三五」階段目標、完善中國深海活動三大洋戰略布局的重要措施。中國大洋協會辦公室2012年展開深海稀土資源調查研究，是國際上第二個開展深海稀土資源調查的國家。

經過科學家研究，大陸已在太平洋和印度洋初步劃分出4個富稀土成礦帶，並提出全球12個深海稀土資源潛在富集調查區，也對全球海底稀土資源潛力進行評估。大陸在深海稀土資源的調查研究水準已處於國際先進之列。

(旺報)