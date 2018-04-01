一箭三星 陸首次發射民用業務衛星

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旺報

大陸太原衛星發射中心31日成功以「一箭三星」方式發射3顆光學衛星，並順利進入軌道，這是大陸成功發射並將投入使用的首個民用業務衛星星座。這3顆2公尺/8公尺光學衛星成功組網運行後，將大幅提高山水林田湖草等自然資源全要素、全覆蓋、全天候的即時調查監測能力。

3顆2公尺/8公尺光學衛星工程由自然資源部主持建造，是大陸規劃的首批業務衛星，由性能相同、狀態一致的3顆業務衛星組成，衛星設計壽命6年，空間解析度為全色2公尺、多光譜優於8公尺，單星成像幅寬大於60公里。

這是大陸自主建造並成功組網運行的首個民用高解析度業務衛星星座，代表大陸民用遙感衛星星座發展的最高水準，是國家民用空間基礎設施規模化、業務化、產業化發展的成果。3星成功組網運行後，可實現同一地區2天重訪，15天以內對全球覆蓋一遍。

此次成功發射運行推動了大陸自然資源調查監測和保護監管手段的升級換代，將大幅度提高山水林田湖草等自然資源全要素、全覆蓋、全天候調查監測能力，即時掌控自然資源數量、品質、生態動態變化，為自然資源資產管理和自然生態監管提供精准資訊保障，並廣泛應用於防災減災、環境保護、城鄉建設、交通運輸、農業農村、應急管理等領域。

2公尺/8公尺光學衛星星座投入使用後，與目前在軌的資源一號02C衛星、高分一號、高分二號、高分三號衛星及資源三號01、02衛星等自然資源衛星相互配合，初步形成自然資源衛星監測網路。

(旺報)

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