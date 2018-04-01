給那些無中生有的：不要鬧了

2018年04月01日 20:01 中時電子報 龔邦華

孫安佐事件發生，國內有駐外記者的媒體，大多在第一時間抵達現場做第一手報導。很多不在前線的，也展現各種本領，找各種角度來發揮。

但是，有的實在是錯的離譜。其中一個最誇張的例子就是某周刋發了一個聳人聽聞消息，來源取自於一個名字也是「Delaware County Jail」 的網站，利用網上消息及截圖來臆測孫安佐「未來」的獄友是兒童誘姦犯。

我看到標題當下感覺是莫名奇妙，因為孫安佐目前是所謂的「pretrial detainee」也就是被審判前的拘留者，仍在等待出庭。法官受不受理他的案子都還不知道的階段。所以媒體不能預設立場或預先審判，認為他未來會有獄友。

然後把連結打開，不看還好，一看昏倒。該周刋引用的監獄是在印地安那州的Delaware County （美國很多州，會有一樣地名）根本不是在賓州。也就是完全張冠李戴。這是一個極為嚴重的錯誤。

因為是法律案件，不管是警方或律師描述這起事件用的專有名詞，必須仔細推敲。

我自己體會是，這一次孫安佐被補，第一時間應該好好研究的是警方手中的Affidavits （口供）。

我在採訪上達比警察局長奇伍德就拿到這份文件。當時沒有好好推敲，仔細一讀發現一個重要關鍵，就是警方有唸憲法賦予他的權力給他聽，但是孫放棄法賦予他的緘默權，還自願簽下他的聲明，類似自白書。

後來我問他的律師這是否是一個嚴重錯誤？他馬上回我一個「Yes!」

而根據他的口供，他被起訴罪名是「Terroristic Threat 」，但是上面有號碼，是賓州法律代號，上網一查就會發現他是犯了這個罪的哪一個部分。而這個「Terroristic Threat」每個州的判法都不一樣，在賓州如果被認定有罪，是First Degree of Misdemeanor (一級輕罪），最高五年。

結果媒體大幅報導了半天，最基本的逮補過程和罪名都沒有在第一時間去把它搞清楚。

我必須承認，我並非法律專業記者，因為這個事件，我學到了許多平常不會接觸的法律知識，増長見聞。

如果媒體沒有派記者在前線採訪，取得第一手消息，但是卻有壓力要發文。為什麼不去花時間解釋和案件有關各種法律名詞以及相關規定，教育大眾？

如果沒有興趣，至少可不可以不要張冠李戴，無中生有？

因為這件事告訴我們什麼？就是玩笑不能亂開，媒體切忌幸災樂禍，什麼獄友可能會是兒童誘姦犯，一點都不好笑！好嗎？

(中時電子報)