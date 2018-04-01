SBL》沙場老將搭MVP！達欣回神退富邦聽牌

達欣前鋒林宜輝(右)攻下全場最高17分。(中華籃協提供)

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中時電子報
翁嘉鴻可以算是達欣1日場上的奇兵。(中華籃協提供)

被達欣總教練范耿祥稱作「沙場老將」的林宜輝，1日攻下全場最高17分，搭配曾獲UBA冠軍賽MVP的翁嘉鴻關鍵三分球，衛冕軍達欣終場69比59力挫富邦勇士，在季後賽首輪取得2勝1敗聽牌，周二(3日)將全力尋求晉級！

原本前3節的拉鋸局面，卻在末節徹底改觀，富邦整整快7分鐘毫無得分進帳，讓達欣趁機打出誇張15比0攻勢，一舉擴大領先到兩位數以上，其中翁嘉鴻最後3分19秒打破僵局的三分球，更是帶起達欣這波猛攻的關鍵進球。

「這場比賽很緊繃，林宜輝與蘇翊傑發揮老將價值，關鍵仍在翁嘉鴻的三分球與籃板，」范耿祥表示，「儘管布拉只拿7分，卻在場上發揮無形的防守，更跟富邦洋將塞勒徹底抵銷，至於我們怎麼用布拉的策略，我可不能講。」

腳踝傷勢尚未完全復原的林宜輝表示，自己傷勢感覺比昨天好多了，只要一到場上，他就會忘記傷痛，「我現在只要一回飯店就接受治療，當然跟祥總同樣念頭，不希望夜長夢多，把這輪比賽在周二結束，我有百分之兩百的信心。」

翁嘉鴻全場投5中4，含三分球2投全進，手感火燙的他除摘12分，更有6籃板、3抄截，「感謝祥總一直給我出手信心，其實我在練球時，大部分時間在練中距離，今天還是多虧隊友幫我製造出手空檔，我才有把握投進。」

富邦以張宗憲16分最高，他卻是全隊唯一得分上雙球員，富邦末節只拿9分，全場三分命中率更低到1成67，富邦總教練許晉哲：「我們就是輸在最後5分鐘，對方更展現比我們更強烈的贏球欲望，周二我們仍會全力扳平戰局的。」

(中時電子報)

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