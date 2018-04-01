台灣虎航要推台灣味的商務艙？連記者都被台虎「唬」了

台虎董事長張鴻鐘親自簽名演出愚人節專輯。圖：台虎提供

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虎寶虎妞演出專人一對一接駁情境。圖：台虎提供
機上推夜市牛排被粉絲認為是可行的。圖：台虎提供
挽面和台式洗頭就很唬人了。圖：台虎提供

台灣虎航今（1）日由公關協理許致遠親自發LINE給線上記者，告知公司將推出台灣味的台灣虎航商務艙，讓不少休假中的記者急著要找地方發稿，一打開連結才知道被台虎給「唬」了。

信件一開始還像模像樣，透過簡單圖文宣布商務艙提供專人一對一親送接駁、台式美容、最台灣味美食，接著由台虎說話直白風趣的博士董事長張鴻鐘宣稱選擇搭乘台灣ONLY ONE的低成本航空台灣虎航，選擇商務艙就能感受台味沖天的氣氛。

接下來就有些不對勁了，摩托車專人一對一接送，限制手提行李必須全部放入機車車廂，機上餐飲是夜市牛排與手搖杯等。最後一張兩格圖片顯示的台式美容是挽面、台式洗頭、腳底按摩，大家就確定是被「唬」了。

記者回個讚，許致遠趕快招認以上存屬虛構，愚人節快樂！隨後附加說明，愚人節活動中以推出新台味服務產品，及LCC加價購服務的概念，除引起旅客共鳴互動，也帶出台灣虎航年輕好玩的品牌形象與台灣味的連結。

台虎也在官方粉絲團PO上這個愚人節專輯，有粉絲留言表示很認真的想在飛機上吃夜市牛排；有粉絲表示他要女空服員載他；也有人說忘記是4月1日，看到傻眼。

(工商)

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