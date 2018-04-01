結束4場政見會 侯友宜放鬆欣賞碧潭水舞秀

新北市長參選人侯友宜1日晚間7時許，由市議員陳儀君、劉哲彰陪同到碧潭欣賞水舞秀。（葉書宏攝）

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侯友宜由市議員陳儀君、劉哲彰陪同到碧潭欣賞水舞秀。（葉書宏攝）
新北市長參選人侯友宜1日晚間7時許，由市議員陳儀君、劉哲彰陪同到碧潭欣賞水舞秀。（葉書宏攝）
新北市碧潭水舞秀。（葉書宏攝）
新北市碧潭水舞秀最近很熱門。（葉書宏攝）
新北市碧潭水舞秀。（葉書宏攝）
新北市碧潭水舞秀。（葉書宏攝）

國民黨新北市長初選4場集會式政見會今（1日）落幕，新北市長參選人侯友宜晚間7時許，由市議員陳儀君、劉哲彰、地方里長等陪同，到碧潭欣賞水舞秀，民眾發現侯就在身旁相當驚喜，爭相要和他合影留念，侯展現出十足親和力，不時和民眾討論水舞演出內容。

侯友宜表示，最後一場在板橋的集會式政見說明會順利落幕，他特別要求辦公室安排一場能夠放鬆心情的行程，年輕同事就建議他來看最近很熱門的碧潭水舞，體驗戶外展演的獨特魅力。

侯友宜提到，過去7年擔任副市長，最令外界印象深刻的是，災難現場他都會在，但大家不知道的是，其實每回新北市舉辦大型活動，他也都會在。

他說，到各大活動現場是看看主辦局處的規畫是否順暢，有時是慰勞支援員警的辛勞，有時也會坐下來聽聽路上民眾的想法，但很少有機會真的坐下來，靜下心欣賞一場演出，可以欣賞水舞演出是很難得的經驗。

(中時)

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