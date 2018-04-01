史上最能打國軍「虎賁部隊」 文物首度公開！

2018年04月01日 20:27 中時電子報 吳玫穎

當年嵩山演習在台灣南北大規模舉行。(戴忠仁提供)

「虎賁部隊」是國軍史上的勁旅，這個部隊有光榮傳統。曾經主跑過軍事新聞的資深主播戴忠仁興奮的發現「虎賁部隊」的文物，即將出現台灣拍賣市場。

戴忠仁表示即將上拍的是「虎賁部隊」所製作的「嵩山」演習紀念冊，裡面有少見的歷史照片。民國52年11月16日，國軍舉行了代號「嵩山」的大規模軍事演習，空降步兵營的官兵降落在山地及森林地區，進行特種突擊作戰任務。

時任總統的蔣中正親校「嵩山」演習，當時演習指揮官是黃毓竣少將，陪同總統校閱部隊有參謀總長彭孟緝上將、國防會議祕書長顧祝同、陸軍總司令劉安祺、總統府參軍長周至柔等人，紀念冊上還有萬人刺槍的照片。

萬人刺槍操演的場面。(戴忠仁提供)

當時親校部隊的蔣中正總統。(戴忠仁提供)

戴忠仁說那應該是國軍歷史上動員規模大、場面最壯觀的部隊刺槍操演。當時參與演習的陸軍第六十八師（虎賁部隊）師長廖先鴻少將要求所屬製作照片紀念冊，除留念鼓勵士氣外，當然也是一種交心的效忠表現。

對日抗戰期間，為了對部隊番號保密，就出現代號取自「周禮」的「虎賁部隊」就是當時的第七十四軍。該軍第57師在1945年常德會戰爆發時，虎賁部隊以8000人力抗日軍先三個師團共約3萬人，經過十多晝夜的死守，最後57師突圍時僅剩100多人！日軍也因為受創嚴重無法守城而撤軍。

後來第七十四軍整編為第七十四師，師長是抗日有功的張靈甫將軍。國共戰爭期間，他的部隊被十多萬中共野戰軍包圍在孟良崮，孤軍奮戰4天，戰至最後一槍一彈、一兵一卒，張靈甫和全師壯烈殉國。共軍後來禮葬張靈甫，至今中共都十分尊敬效忠中華民國的張靈甫將軍。

國軍撤退到台灣後，歷經變亂，部隊當然很難有延續血統關係，但是對於象徵榮譽傳統的部隊稱號的，軍方仍舊重視。而虎賁部隊由陸軍68師繼承，部隊的圖騰也有重大改變，是一名持槍槍躍進的軍人，立足臺灣，奮力朝西面大陸行，並以數道光芒代表光復大陸，可以感受當時豪氣干雲的氣概。

68師練兵期間也是國府最積極反共復國的期間。後來，陸軍68師整編為168師虎賁部隊，雖然後來兩岸漸無戰端，但虎賁部隊幹了一件軍方內部驚天動地的事。

民國68年168師和被認為是最精銳的333師進行師對抗，演習開始沒多久，333師師本部就被包圍，最後師長申請直升機撤離，本已夠難堪，但重新整軍再對抗，還是被虎賁部隊打敗！當時的參謀總長郝柏村一怒將333師調防金門，168師則是調至澎湖，很多當過兵的大叔還是津津樂道此事。

戴忠仁指出，世界各國的軍史都是國家歷史重要的一部分，軍史文物也是歐、美、日拍賣市場的重要項目，無論是不是軍事迷都應該重視軍史，也更該敬重所有軍人。這份首次公開的虎賁部隊「嵩山演習」紀念冊，4月6日將在華山園區展出、8日於沐春堂公開拍賣。

(中時電子報)