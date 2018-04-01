史上最能打國軍「虎賁部隊」 文物首度公開！

民國52年虎賁部隊製作的紀念冊。(戴忠仁提供)

友善列印
中時電子報
當年嵩山演習在台灣南北大規模舉行。(戴忠仁提供)

「虎賁部隊」是國軍史上的勁旅，這個部隊有光榮傳統。曾經主跑過軍事新聞的資深主播戴忠仁興奮的發現「虎賁部隊」的文物，即將出現台灣拍賣市場。

戴忠仁表示即將上拍的是「虎賁部隊」所製作的「嵩山」演習紀念冊，裡面有少見的歷史照片。民國52年11月16日，國軍舉行了代號「嵩山」的大規模軍事演習，空降步兵營的官兵降落在山地及森林地區，進行特種突擊作戰任務。

時任總統的蔣中正親校「嵩山」演習，當時演習指揮官是黃毓竣少將，陪同總統校閱部隊有參謀總長彭孟緝上將、國防會議祕書長顧祝同、陸軍總司令劉安祺、總統府參軍長周至柔等人，紀念冊上還有萬人刺槍的照片。

萬人刺槍操演的場面。(戴忠仁提供)
當時親校部隊的蔣中正總統。(戴忠仁提供)

戴忠仁說那應該是國軍歷史上動員規模大、場面最壯觀的部隊刺槍操演。當時參與演習的陸軍第六十八師（虎賁部隊）師長廖先鴻少將要求所屬製作照片紀念冊，除留念鼓勵士氣外，當然也是一種交心的效忠表現。

對日抗戰期間，為了對部隊番號保密，就出現代號取自「周禮」的「虎賁部隊」就是當時的第七十四軍。該軍第57師在1945年常德會戰爆發時，虎賁部隊以8000人力抗日軍先三個師團共約3萬人，經過十多晝夜的死守，最後57師突圍時僅剩100多人！日軍也因為受創嚴重無法守城而撤軍。

後來第七十四軍整編為第七十四師，師長是抗日有功的張靈甫將軍。國共戰爭期間，他的部隊被十多萬中共野戰軍包圍在孟良崮，孤軍奮戰4天，戰至最後一槍一彈、一兵一卒，張靈甫和全師壯烈殉國。共軍後來禮葬張靈甫，至今中共都十分尊敬效忠中華民國的張靈甫將軍。

國軍撤退到台灣後，歷經變亂，部隊當然很難有延續血統關係，但是對於象徵榮譽傳統的部隊稱號的，軍方仍舊重視。而虎賁部隊由陸軍68師繼承，部隊的圖騰也有重大改變，是一名持槍槍躍進的軍人，立足臺灣，奮力朝西面大陸行，並以數道光芒代表光復大陸，可以感受當時豪氣干雲的氣概。

68師練兵期間也是國府最積極反共復國的期間。後來，陸軍68師整編為168師虎賁部隊，雖然後來兩岸漸無戰端，但虎賁部隊幹了一件軍方內部驚天動地的事。

民國68年168師和被認為是最精銳的333師進行師對抗，演習開始沒多久，333師師本部就被包圍，最後師長申請直升機撤離，本已夠難堪，但重新整軍再對抗，還是被虎賁部隊打敗！當時的參謀總長郝柏村一怒將333師調防金門，168師則是調至澎湖，很多當過兵的大叔還是津津樂道此事。

戴忠仁指出，世界各國的軍史都是國家歷史重要的一部分，軍史文物也是歐、美、日拍賣市場的重要項目，無論是不是軍事迷都應該重視軍史，也更該敬重所有軍人。這份首次公開的虎賁部隊「嵩山演習」紀念冊，4月6日將在華山園區展出、8日於沐春堂公開拍賣。

(中時電子報)

鍾潔希與前男友、兒子輪流熱吻 … 法比歐一日店長親密接觸 女粉絲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。